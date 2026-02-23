Dos niñas fallecen tras consumir caldo de sapo en Cusco: hay otras seis personas hospitalizadas

Ante la emergencia, los afectados fueron trasladados al Hospital San Juan de Kimbiri. Foto: Cortesía

Ante la emergencia, los afectados fueron trasladados al Hospital San Juan de Kimbiri. Foto: Cortesía

La mañana del último domingo se registró un lamentable hecho en la comunidad nativa de Alto Parijari, ubicada en el sector de Bajo Urubamba, distrito de Unión Ashaninka , provincia de La Convención en Cusco. De acuerdo con el jefe de Inteligencia Sanitaria de la Gerencia Regional de Salud Cusco, Alex Jaramillo, una familia consumió durante el desayuno un caldo preparado a base de sapo y huevos de sapo, alimento de consumo tradicional en la zona.

Según la información oficial, tras ingerir el preparado, los integrantes de la familia comenzaron a presentar síntomas severos como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal intenso. Aproximadamente una hora después, se produjo el fallecimiento de una menor de un año y tres meses de edad.

Ante la emergencia, siete miembros de la familia fueron trasladados inicialmente al centro de salud de Mantaro y posteriormente derivados al Hospital de San Juan de Kimbiri debido a la gravedad del cuadro clínico. Durante el traslado, una segunda menor, de 11 años, perdió la vida.

Jaramillo informó que seis personas —los padres y cuatro de sus hijos— llegaron al hospital y actualmente se encuentran estables, fuera de peligro, aunque continúan hospitalizados bajo estricta observación médica. Los pacientes presentaron, además de los síntomas gastrointestinales, complicaciones cardíacas, pulso débil e hipotensión, lo que habría derivado en paro cardiorrespiratorio en los casos fatales.

Investigación sanitaria

El funcionario explicó que, al tratarse de una comunidad nativa con escaso contacto externo, el alimento habría sido preparado de manera casera, utilizando animales capturados por la propia familia.

"Si bien el consumo de este tipo de batracios es una práctica conocida en la selva baja y existen métodos tradicionales para reducir su toxicidad, se presume que hubo una falla en el proceso de preparación". Declaró.

Actualmente, el sector Salud maneja esta versión como una hipótesis preliminar. Se han iniciado estudios especializados y coordinaciones con laboratorios para identificar el agente tóxico involucrado, mientras las autoridades sanitarias priorizan la atención y recuperación de los afectados.

La Gerencia Regional de Salud reiteró su llamado a extremar las medidas de cuidado en la preparación de alimentos tradicionales y anunció que continuará el monitoreo del caso hasta esclarecer completamente las causas de esta tragedia.