HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo
EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
EN VIVO

Daniel Urresti libre: ¿Justo o no? Y Sharmelí Bustíos EN VIVO | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Dos niñas fallecen tras consumir caldo de sapo en Cusco: hay otras seis personas hospitalizadas

Según la Gerencia Regional de Salud, el lamentable suceso ocurrió tras una presunta intoxicación alimentaria ocurrida en una zona rural de la selva cusqueña.

Ante la emergencia, los afectados fueron trasladados al Hospital San Juan de Kimbiri. Foto: Cortesía
Ante la emergencia, los afectados fueron trasladados al Hospital San Juan de Kimbiri. Foto: Cortesía

La mañana del último domingo se registró un lamentable hecho en la comunidad nativa de Alto Parijari, ubicada en el sector de Bajo Urubamba, distrito de Unión Ashaninka , provincia de La Convención en Cusco. De acuerdo con el jefe de Inteligencia Sanitaria de la Gerencia Regional de Salud Cusco, Alex Jaramillo, una familia consumió durante el desayuno un caldo preparado a base de sapo y huevos de sapo, alimento de consumo tradicional en la zona.

Según la información oficial, tras ingerir el preparado, los integrantes de la familia comenzaron a presentar síntomas severos como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal intenso. Aproximadamente una hora después, se produjo el fallecimiento de una menor de un año y tres meses de edad.

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Ante la emergencia, siete miembros de la familia fueron trasladados inicialmente al centro de salud de Mantaro y posteriormente derivados al Hospital de San Juan de Kimbiri debido a la gravedad del cuadro clínico. Durante el traslado, una segunda menor, de 11 años, perdió la vida.

Jaramillo informó que seis personas —los padres y cuatro de sus hijos— llegaron al hospital y actualmente se encuentran estables, fuera de peligro, aunque continúan hospitalizados bajo estricta observación médica. Los pacientes presentaron, además de los síntomas gastrointestinales, complicaciones cardíacas, pulso débil e hipotensión, lo que habría derivado en paro cardiorrespiratorio en los casos fatales.

PUEDES VER: Cusco: desmienten intento de asesinato en terminal terrestre

lr.pe

Investigación sanitaria

El funcionario explicó que, al tratarse de una comunidad nativa con escaso contacto externo, el alimento habría sido preparado de manera casera, utilizando animales capturados por la propia familia.

"Si bien el consumo de este tipo de batracios es una práctica conocida en la selva baja y existen métodos tradicionales para reducir su toxicidad, se presume que hubo una falla en el proceso de preparación". Declaró.

Actualmente, el sector Salud maneja esta versión como una hipótesis preliminar. Se han iniciado estudios especializados y coordinaciones con laboratorios para identificar el agente tóxico involucrado, mientras las autoridades sanitarias priorizan la atención y recuperación de los afectados.

La Gerencia Regional de Salud reiteró su llamado a extremar las medidas de cuidado en la preparación de alimentos tradicionales y anunció que continuará el monitoreo del caso hasta esclarecer completamente las causas de esta tragedia.

Notas relacionadas
Cusco: desmienten intento de asesinato en terminal terrestre

Cusco: desmienten intento de asesinato en terminal terrestre

LEER MÁS
Universitario cusqueño desarrolla software con IA que reduciría el tráfico vehicular: “Falta coordinación inteligente en los semáforos”

Universitario cusqueño desarrolla software con IA que reduciría el tráfico vehicular: “Falta coordinación inteligente en los semáforos”

LEER MÁS
“Hoy no gobierna el Ejecutivo, gobierna el Congreso”, afirma gobernador de Cusco tras designación de Balcázar como presidente

“Hoy no gobierna el Ejecutivo, gobierna el Congreso”, afirma gobernador de Cusco tras designación de Balcázar como presidente

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Helicóptero de la FAP es hallado en Arequipa y confirman 4 tripulantes y 11 pasajeros muertos

Helicóptero de la FAP es hallado en Arequipa y confirman 4 tripulantes y 11 pasajeros muertos

LEER MÁS
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dos niñas fallecen tras consumir caldo de sapo en Cusco: hay otras seis personas hospitalizadas

Hernando de Soto EN VIVO: Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

Marcas de origen asiático obtienen mayor presencia en el mercado peruano en los últimos tres años

Sociedad

Camiones en la Panamericana Sur: ¿qué rutas deben usar los vehículos pesados y en qué horarios para no ser multados?

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

Detonan explosivo en obra de instituto superior en La Libertad: delincuentes exigen 500 mil soles para dejar trabajar a obreros

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Hernando de Soto EN VIVO: Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

Debate presidencial 2026 se realizará en 6 fechas entre marzo y abril: ¿cómo será el formato?

Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025