Cusco: desmienten intento de asesinato en terminal terrestre

La difusión de un video que mostraba un presunto asalto en el Terminal Terrestre del Cusco generó alarma entre la población. Las imágenes fueron publicadas en dos páginas virtuales y se viralizaron rápidamente en redes sociales, acompañadas de mensajes que advertían sobre un supuesto intento de asesinato en el terrapuerto ubicado en el distrito de Santiago.

En el material audiovisual se observa a un sujeto armado disparando contra quien sería un trabajador de una empresa de transporte. La grabación fue difundida con la inscripción: “Cusco inseguro, esta vez se registró un intento de asesinato en el terminal terrestre de la Municipalidad del Cusco del distrito de Santiago. Lamentable la gestión de Luis Pantoja, se ha incrementado la inseguridad”.

Imágenes corresponden a otro país

Tras la circulación del video, la Dirección del Terminal Terrestre y la Municipalidad Provincial del Cusco emitieron un comunicado desmintiendo los hechos. Precisaron que las imágenes no fueron registradas en la ciudad imperial, sino en el terminal de Esmeraldas, en Ecuador.

El director del Terminal Terrestre de Cusco, Jorge Tisoc, confirmó que el material no corresponde a las instalaciones del terrapuerto cusqueño. Asimismo, aseguró que el recinto cuenta con resguardo permanente de la Policía y personal de serenazgo durante las 24 horas del día para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios.

Medidas legales

Finalmente, el funcionario calificó la publicación como tendenciosa y advirtió que este tipo de contenidos afecta la imagen de Cusco como ciudad turística. Indicó que ya se realizan coordinaciones con el área legal de la municipalidad para iniciar las acciones correspondientes contra los responsables de la difusión.