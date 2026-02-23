HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
Sociedad

Accidente de falso efectivo y pelea de uniformados ponen en aprietos a la Policía en Cusco

Incidentes de fin de semana generan investigaciones penales y procesos disciplinarios.

Incidentes ocurrieron el pasado fin de semana. Foto: Composición LR / Cortesía
Incidentes ocurrieron el pasado fin de semana. Foto: Composición LR / Cortesía

La imagen de la Policía Nacional en Cusco se vio seriamente afectada el último fin de semana tras registrarse dos hechos que involucran a personas vinculadas a la institución. Un joven que vestía prendas policiales protagonizó un accidente de tránsito en aparente estado de ebriedad, mientras que dos efectivos fueron captados en una pelea dentro de una cantina.

El general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, se pronunció sobre los hechos y manifestó que se encuentran en investigación y que no serán pasado por alto.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI SE QUEDA SIN 'CUCO' COMUNISTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Dos niñas fallecen tras consumir caldo de sapo en Cusco: hay otras seis personas hospitalizadas

lr.pe

Falso policía

El primer caso ocurrió la mañana del domingo en la Vía Expresa, en el distrito de Wanchaq. Jorth Arnold Ipanaque, de 21 años, fue detenido luego de estrellar su camioneta contra otro vehículo, dejando cuantiosos daños materiales y dos personas heridas. El intervenido vestía polo de la Policía, pantalón de faena y borceguíes, y mostró una actitud violenta cuando era trasladado a la comisaría.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Mediante una nota informativa, la Policía Nacional aclaró que Ipanaque no pertenece a la institución. “El detenido postuló a la escuela policial en el 2021; sin embargo, no forma parte de la Policía. Se trataría de un joven frustrado. Las investigaciones están en curso”, declaró el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez.

El intervenido será denunciado por los presuntos delitos de peligro común y usurpación de funciones, y fue puesto a disposición de la unidad de flagrancia.

PUEDES VER: Cusco: desmienten intento de asesinato en terminal terrestre

lr.pe

Uniformados en cantina

En otro hecho, ocurrido en el distrito de Santiago, dos agentes policiales protagonizaron un altercado al interior de un local de venta de bebidas alcohólicas en el barrio Amadeo Repetto. Ambos vestían uniforme cuando se produjo la agresión contra un parroquiano, quien resultó con lesiones en la oreja.

La escena fue registrada en video por testigos y difundida en redes sociales.

Los implicados fueron identificados como Jhon Mamani y Marco Vargas, pertenecientes a la comisaría de Cusco.

Según informó el general Velásquez, Inspectoría ya inició las acciones correspondientes. “Uno de los efectivos se presentó a su centro de labores, mientras que el segundo permanece no habido y viene siendo buscado por la institución”, precisó la autoridad policial.

Notas relacionadas
Dos niñas fallecen tras consumir caldo de sapo en Cusco: hay otras seis personas hospitalizadas

Dos niñas fallecen tras consumir caldo de sapo en Cusco: hay otras seis personas hospitalizadas

LEER MÁS
Cusco: desmienten intento de asesinato en terminal terrestre

Cusco: desmienten intento de asesinato en terminal terrestre

LEER MÁS
Universitario cusqueño desarrolla software con IA que reduciría el tráfico vehicular: “Falta coordinación inteligente en los semáforos”

Universitario cusqueño desarrolla software con IA que reduciría el tráfico vehicular: “Falta coordinación inteligente en los semáforos”

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Helicóptero de la FAP es hallado en Arequipa y confirman 4 tripulantes y 11 pasajeros muertos

Helicóptero de la FAP es hallado en Arequipa y confirman 4 tripulantes y 11 pasajeros muertos

LEER MÁS
Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

LEER MÁS
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estado de carreteras por lluvias y huaicos en Perú: link oficial para revisar qué vías están bloqueadas

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

Lista de ingresantes COAR 2026: ¿cuándo salen los resultados tras examen de segunda fase?

Sociedad

Estado de carreteras por lluvias y huaicos en Perú: link oficial para revisar qué vías están bloqueadas

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

Lista de ingresantes COAR 2026: ¿cuándo salen los resultados tras examen de segunda fase?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

Wolfgang Grozo: ¿quién es el candidato de Integridad Democrática que empieza a subir en las encuestas?

Encuestas presidenciales 2026: Rafael López Aliaga se estanca en 14.6% y crece el electorado que elige candidato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025