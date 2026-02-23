Accidente de falso efectivo y pelea de uniformados ponen en aprietos a la Policía en Cusco

La imagen de la Policía Nacional en Cusco se vio seriamente afectada el último fin de semana tras registrarse dos hechos que involucran a personas vinculadas a la institución. Un joven que vestía prendas policiales protagonizó un accidente de tránsito en aparente estado de ebriedad, mientras que dos efectivos fueron captados en una pelea dentro de una cantina.

El general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, se pronunció sobre los hechos y manifestó que se encuentran en investigación y que no serán pasado por alto.

Falso policía

El primer caso ocurrió la mañana del domingo en la Vía Expresa, en el distrito de Wanchaq. Jorth Arnold Ipanaque, de 21 años, fue detenido luego de estrellar su camioneta contra otro vehículo, dejando cuantiosos daños materiales y dos personas heridas. El intervenido vestía polo de la Policía, pantalón de faena y borceguíes, y mostró una actitud violenta cuando era trasladado a la comisaría.

Mediante una nota informativa, la Policía Nacional aclaró que Ipanaque no pertenece a la institución. “El detenido postuló a la escuela policial en el 2021; sin embargo, no forma parte de la Policía. Se trataría de un joven frustrado. Las investigaciones están en curso”, declaró el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez.

El intervenido será denunciado por los presuntos delitos de peligro común y usurpación de funciones, y fue puesto a disposición de la unidad de flagrancia.

Uniformados en cantina

En otro hecho, ocurrido en el distrito de Santiago, dos agentes policiales protagonizaron un altercado al interior de un local de venta de bebidas alcohólicas en el barrio Amadeo Repetto. Ambos vestían uniforme cuando se produjo la agresión contra un parroquiano, quien resultó con lesiones en la oreja.

La escena fue registrada en video por testigos y difundida en redes sociales.

Los implicados fueron identificados como Jhon Mamani y Marco Vargas, pertenecientes a la comisaría de Cusco.

Según informó el general Velásquez, Inspectoría ya inició las acciones correspondientes. “Uno de los efectivos se presentó a su centro de labores, mientras que el segundo permanece no habido y viene siendo buscado por la institución”, precisó la autoridad policial.