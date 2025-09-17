Enfen descarta activación del Niño Costero hasta abril de 2026: estas son las condiciones del mar peruano

El oleaje fuerte continúa golpeando la costa peruana, lo que ha llevado a las autoridades a cerrar preventivamente 89 puertos y recomendar a pescadores artesanales y pobladores costeros suspender toda actividad en el mar. Según la Marina de Guerra, las olas podrían triplicar su altura habitual, representando un riesgo significativo para la seguridad y afectando la actividad marítima hasta el 20 de septiembre.

A pesar de estas condiciones extremas, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) aclara que no se trata de una activación del Niño Costero ni de la Niña Costera. Según el Comunicado Oficial N.° 10-2025, la región Niño 1+2, que comprende la costa norte y centro del país, se mantiene en condición “no activa”, y se espera que la temperatura superficial del mar permanezca dentro de valores normales hasta abril de 2026.

Comunicado de Enfen.

En el Pacífico central (región Niño 3.4), los especialistas prevén que la condición neutra se mantenga hasta fines de septiembre. Sin embargo, a partir de octubre es más probable el predominio de una fase fría débil, que podría extenderse hasta enero de 2026, antes de volver a la normalidad para el resto del verano.

ENFEN pronostica lluvias normales y continuidad de la actividad pesquera hasta noviembre

El ENFEN informó que, entre septiembre y noviembre, las lluvias en la franja costera se mantendrán dentro de rangos normales. En la vertiente occidental andina, las precipitaciones podrían registrarse en niveles normales o ligeramente por debajo de lo habitual, situación que seguirá bajo monitoreo constante. Asimismo, los ríos de la Vertiente Hidrográfica del Pacífico presentarían caudales regulares, sin anomalías relevantes en el periodo evaluado.

Respecto a los recursos pesqueros, se espera que en la región norte–centro continúe el incremento de los procesos de maduración gonadal y desove de la anchoveta. También se prevé la disponibilidad de caballa y bonito en diversos puntos del litoral, lo que permitirá la continuidad de las faenas pesqueras, siempre que se mantengan las medidas de precaución frente al oleaje.

La entidad recomienda a la población costera y a los trabajadores del mar mantener las medidas de prevención, seguir las indicaciones de las capitanías de puerto, gobiernos locales y Defensa Civil, y mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales. Además, exhorta a las autoridades a implementar acciones de reducción de riesgo y anunció que el próximo comunicado oficial se publicará el 17 de octubre de 2025.

