Adolescente muere y su padre queda en coma tras despiste de bus de músicos en Puno

Más de 30 músicos viajaban rumbo a la localidad de Patambuco, Sandia, en Puno, para cumplir un contrato artístico cuando el bus interprovincial de la empresa Expres Valle Inambari, con placa B1O-957, sufrió un despiste y volcadura en la carretera Patambuco – Juliaca. El accidente ocurrió el último sábado a las 7 de la mañana en el sector de Puna Ayllu y Canu Canu, dejando seis fallecidos

Entre las víctimas se encuentra el adolescente Luis N. M. Q. de 14 años, quien falleció en el lugar. Su padre, Luis Mamani Juculaca (40), quedó gravemente herido y permanece en estado de coma en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Macusani. La familia, originaria de la provincia de Putina, atraviesa una situación crítica y pide apoyo económico para su recuperación.

TE RECOMENDAMOS ¿DESASTRE NATURAL O DESASTRE DE AUTORIDADES? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

De acuerdo con testigos, el bus presentó fallas mecánicas en el sector Apacheta. Tras una breve reparación, reinició la marcha, pero los frenos no respondieron. El conductor habría advertido a los pasajeros que no podía detener la unidad, lo que derivó en el accidente. En su recorrido, el bus impactó contra una camioneta Toyota Hilux, con placa V0Q-707, que esperaba en la vía y terminó completamente destrozada.

Adolescente viajó por primera vez con la agrupación

La madre del menor, Rosmery Magda Que Quispe, relató que su hijo tocaba el bajo en la agrupación Unión Santa Cruz y se había animado a participar en el viaje a último momento. “Ahora solo me queda una hija. Necesitamos apoyo y justicia para mi hijo”, expresó entre lágrimas.

El tío de las víctimas, Antonio Juculaca Mamani, señaló que la familia partió desde el distrito Pedro Vilcapaza a la una de la madrugada en el bus, con dirección a Sandia, sin imaginar que horas después recibirían la terrible noticia. “Mi sobrino está en coma y su hijo ya no está. Pedimos ayuda a la población, por favor”, manifestó entre lágrimas.

Los familiares habilitaron el número de Yape 910 642 689 a nombre de Maura Mamani Juculaca, hermana del accidentado, para recibir apoyo económico que permita cubrir los gastos médicos y de recuperación de Luis Mamani Juculaca.

PUEDES VER: Padre de familia fallece tras chocar su moto contra miniván en Puno

Familia exige justicia

La familia exige justicia tras la presunta falla mecánica que se produjo en el bus interprovincial y que terminó cobrando la vida de seis personas, entre ellas un menor de edad. Piden que se investigue a fondo la responsabilidad de la empresa y del conductor.