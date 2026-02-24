Presidente Balcázar ratifica a Vladimir Cuno Salcedo como ministro del Midagri
El presidente José María Balcázar ratificó a Vladimir Cuno como ministro del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
Vladimir Cuno fue elegido nuevamente como la persona que encabezará el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Recordemos que tomó ese cargo tras la designación del expresidente, José Jerí.
El ratificado titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego es ingeniero agrícola por la Universidad Nacional Agraria La Molina, con más de 15 años de experiencia liderando proyectos estratégicos de infraestructura hídrica y desarrollo rural.
Por dicha cartera han pasado Víctor Maita, Alberto Ramos, Óscar Zea, Javier Arce, Andrés Alencastre, Jenny Ocampo, Juan Altamirano, Nelly Paredes, Jennifer Contreras y Ángel Manero.