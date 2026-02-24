HOYSuscripcion LR Focus

Presidente Balcázar ratifica a Vladimir Cuno Salcedo como ministro del Midagri

El presidente José María Balcázar ratificó a Vladimir Cuno como ministro del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).


Vladimir Cuno es elegido nuevamente como ministro del Midagri.
Vladimir Cuno es elegido nuevamente como ministro del Midagri. | El Peruano

Vladimir Cuno fue elegido nuevamente como la persona que encabezará el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Recordemos que tomó ese cargo tras la designación del expresidente, José Jerí. 

El ratificado titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego es ingeniero agrícola por la Universidad Nacional Agraria La Molina, con más de 15 años de experiencia liderando proyectos estratégicos de infraestructura hídrica y desarrollo rural.

JURAMENTACIÓN DE MINISTROS: HERNANDO DE SOTO Y ROSA MARÍA CIFUENTES EN VIVO | QUE NO SE TE OLVIDE

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Por dicha cartera han pasado Víctor Maita, Alberto Ramos, Óscar Zea, Javier Arce, Andrés Alencastre, Jenny Ocampo, Juan Altamirano, Nelly Paredes, Jennifer Contreras y Ángel Manero.

