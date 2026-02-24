Delia Espinoza: JNJ le abre nueva investigación por pedir la suspensión de Patricia Benavides

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una nueva investigación contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, por haber solicitado la suspensión de Patricia Benavides en junio del 2025.

La indagación también alcanza a los fiscales supremos provisionales de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por

Funcionarios públicos: Rosario López Wong, Elena Delgado Manrique; al fiscal adjunto supremo provisional, Marcial Paucar Chappa; a los fiscales adjuntos supremos Luis Ballón Segovia y Alejandra Cárdenas Ávila; y al juez supremo de investigación preparatoria Segismundo León Velasco.

Segismundo León fue el juez que declaró fundado el pedido de Espinoza para suspender a Benadides por 24 meses. No obstante, su decisión fue revocada en segunda instancia.

La investigación toma lugar luego de que en diciembre pasado el abogado de Benavides presentó la denuncia contra los miembros del sistema judicial antes mencionados. Según indicaron, ellos tuvieron participación en la suspensión de la exfiscal de la Nación.

Investigación

Según el documento suscrito por la titular de la JNJ, María Teresa Cabrera, se investiga a Espinoza por haber solicitado en mayo del 2024 al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria una medida de suspensión contra Benavides por 36 meses. Esto se dio, dice el informe, "cuando el proceso se encontraba aún en etapa de diligencias preliminares y sin haberse formalizado la investigación preparatoria".

El 10 de abril del 2025, el Juzgado Supremo declaró la sustracción de la materia. Sin embargo, el 21 del mismo mes, se presentó una apelación "insistiendo en la misma pretensión de suspensión preventiva".

Por este caso, también se incluyó en la investigación al fiscal Paucar Chappa porque habría participado activamente en la audiencia de suspensión preventiva de derechos contra Benavides en noviembre del 2024.

Por otro lado, también se investiga a Espinoza por haber solicitado la misma medida contra Benavides por 36 meses en junio del año pasado. Días más tarde, el 2 de julio, presentó una apelación para que se establezca la solicitud.

En este caso, la JNJ incluyó investigar a la fiscal López Wong porque en junio del 2025, habría solicitado que se absuelva el recurso de apelación que presentó Espinoza. "Corresponde evaluar si, al emitir dicha disposición, se incurrió en una actuación carente de sustento legal suficiente, persistiendo en una pretensión procesal objetivamente inviable", señala la entidad.

Además, también se agregó a este caso la fiscal Delgado Manrique porque, precisa la Junta, interpuso un recurso de casación excepción en agosto del 2025 contra la decisión de declarar infundada la apelación.

La indagación también abarca al fiscal Ballón Segovia por presuntamente participar en la audiencia de Suspensión Preventiva de Derechos del 24 de junio de 2025, "persistiendo en sustentar el requerimiento de suspensión preventiva cuando el caso ya se encontraba sometido al procedimiento de acusación constitucional".

De la misma manera, a su colega Cárdenas Ávila por supuestamente participar en la audiencia de apelación del 30 de julio del 2025, "respaldando la pretensión de suspensión temporal del cargo por treinta y seis meses, pese a la falta de formalización de investigación preparatoria y a la pérdida de competencia falta de formalización del Ministerio Público ordinario".

La JNJ le otorgó 10 días hábiles a los investigados para que puedan brindar sus descargos por escrito, acompañado de medios probatorios que estimen pertinentes.