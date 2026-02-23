Padre de familia fallece tras chocar su moto contra miniván en Puno

El choque se produjo cuando uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, según la Policía. Foto: Composición LR / Cortesía

El choque se produjo cuando uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, según la Policía. Foto: Composición LR / Cortesía

Un padre de familia perdió la vida de manera instantánea luego de que la motocicleta que conducía colisionara frontalmente contra una miniván en la carretera Binacional, en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito, Puno.

El fatal accidente se registró la mañana del domingo, a la altura del ingreso a la localidad, cerca del grifo Castilla, generando consternación entre los pobladores de la zona.

De acuerdo con información policial, el choque se produjo cuando uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, originando el fuerte impacto en plena vía internacional.

Producto de la violenta colisión, el conductor de la motocicleta falleció en el lugar, quedando su unidad severamente dañada en medio de la carretera.

Personal de la Comisaría Rural PNP de Huacullani acudió tras recibir una llamada de alerta sobre un accidente con daños personales y materiales. En el lugar constataron que la miniván de placa VAA-536, conducida por Eloy Silva Alania (55), impactó contra la motocicleta lineal de placa SY150-6, manejada por Leoncio Ramos Cutipa (51), quien lamentablemente perdió la vida a consecuencia de las graves lesiones.

El conductor de la unidad mayor fue intervenido y detenido por su presunta participación en el hecho. El caso fue comunicado al fiscal de turno de la Fiscalía Mixta de Desaguadero, quien dispuso las diligencias correspondientes, así como el levantamiento e internamiento del cuerpo en la morgue para las pericias de ley.

En tanto, efectivos de la unidad especializada en investigación de accidentes de tránsito asumieron el caso para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas en que se produjo esta tragedia que enluta a una familia, la misma que exigió justicia y protagonizó escenas de dolor en el lugar.