HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo
EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
EN VIVO

Daniel Urresti libre: ¿Justo o no? Y Sharmelí Bustíos EN VIVO | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Padre de familia fallece tras chocar su moto contra miniván en Puno

El trágico accidente ocurrió en la carretera Binacional, en el distrito de Huacullani. El conductor del otro vehículo fue detenido mientras se realizan las investigaciones.

El choque se produjo cuando uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, según la Policía. Foto: Composición LR / Cortesía
El choque se produjo cuando uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, según la Policía. Foto: Composición LR / Cortesía

Un padre de familia perdió la vida de manera instantánea luego de que la motocicleta que conducía colisionara frontalmente contra una miniván en la carretera Binacional, en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito, Puno.

 El fatal accidente se registró la mañana del domingo, a la altura del ingreso a la localidad, cerca del grifo Castilla, generando consternación entre los pobladores de la zona.

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

De acuerdo con información policial, el choque se produjo cuando uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, originando el fuerte impacto en plena vía internacional.

Producto de la violenta colisión, el conductor de la motocicleta falleció en el lugar, quedando su unidad severamente dañada en medio de la carretera.

PUEDES VER: Puno: despiste de bus de músicos deja 6 fallecidos y más de 30 heridos

lr.pe

Personal de la Comisaría Rural PNP de Huacullani acudió tras recibir una llamada de alerta sobre un accidente con daños personales y materiales. En el lugar constataron que la miniván de placa VAA-536, conducida por Eloy Silva Alania (55), impactó contra la motocicleta lineal de placa SY150-6, manejada por Leoncio Ramos Cutipa (51), quien lamentablemente perdió la vida a consecuencia de las graves lesiones.

El conductor de la unidad mayor fue intervenido y detenido por su presunta participación en el hecho. El caso fue comunicado al fiscal de turno de la Fiscalía Mixta de Desaguadero, quien dispuso las diligencias correspondientes, así como el levantamiento e internamiento del cuerpo en la morgue para las pericias de ley.

En tanto, efectivos de la unidad especializada en investigación de accidentes de tránsito asumieron el caso para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas en que se produjo esta tragedia que enluta a una familia, la misma que exigió justicia y protagonizó escenas de dolor en el lugar.

Notas relacionadas
Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

LEER MÁS
Puno: despiste de bus de músicos deja 6 fallecidos y más de 30 heridos

Puno: despiste de bus de músicos deja 6 fallecidos y más de 30 heridos

LEER MÁS
Juliaca: capturan a banda presuntamente dedicada a robos de viviendas; tenían armas y prendas policiales

Juliaca: capturan a banda presuntamente dedicada a robos de viviendas; tenían armas y prendas policiales

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Helicóptero de la FAP es hallado en Arequipa y confirman 4 tripulantes y 11 pasajeros muertos

Helicóptero de la FAP es hallado en Arequipa y confirman 4 tripulantes y 11 pasajeros muertos

LEER MÁS
Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

LEER MÁS
ATU retira a perros de la estación Naranjal del Metropolitano en jaulas sin avisar a voluntarios: "No sabemos dónde están"

ATU retira a perros de la estación Naranjal del Metropolitano en jaulas sin avisar a voluntarios: "No sabemos dónde están"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

COAR 2026: Más de 4.100 estudiantes avanzan a la segunda etapa y rendirán nueva prueba

Isabella Ladera confiesa por qué no revela cuántos meses de embarazo tiene con Hugo García: “Se pusieron tóxicos”

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

Sociedad

COAR 2026: Más de 4.100 estudiantes avanzan a la segunda etapa y rendirán nueva prueba

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

Helicóptero de la FAP es hallado en Arequipa y confirman 4 tripulantes y 11 pasajeros muertos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón deberá salir de la clandestinidad si quiere participar en el debate

Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

Balcázar en expectativa por la situación ministerial: visitas al despacho, presión de partidos y ministros que se posicionan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025