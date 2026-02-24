Hugo Alberto Begazo de Bedoya jura como ministro del Interior del gobierno de José María Balcázar

El presidente José María Balcázar tomó juramento a Hugo Alberto Begazo de Bedoya como nuevo titular del Interior en reemplazo de Vicente Tiburcio, quien estuvo a cargo de esta cartera durante el gobierno de José Jerí. La designación oficial se realizó esta tarde en Palacio de Gobierno como parte del gabinete liderado por Denisse Miralles.

Begazo de Bedoya es un general en retiro de la Policía, ocupando además los cargos de secretario ejecutivo de la PNP y jefe policial de la Región Lima. Fue pasado a situación de retiro por la causal de renovación en diciembre de 2017; sin embargo, mediante una resolución suprema fue reincorporado temporalmente a actividad en 2019 en el grado de general.

El nuevo titular del Mininter será una pieza clave en el Gabinete de Denisse Miralles, que tiene como una de las prioridades en la gestión el tema de la inseguridad, con un despunte de crímenes y asesinatos records durante el 2025 y primeros meses de este año. En los dos últimos periodos, este tópico fue constantemente cuestionado por los resultados de tal forma que el atentado al grupo Agua Marina derivó en la caída del gobierno de Dina Boluarte.