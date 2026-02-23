Poblador es hallado sin vida frente a colegio en Puno: víctima presenta signos de violencia

La mañana de hoy, vecinos del distrito de Chupa, provincia de Azángaro, región de Puno, reportaron el hallazgo de un poblador sin vida y con presuntos signos de violencia en el frontis de una institución educativa ubicada en el jirón San Román. El hecho generó alarma entre los vecinos y movilizó de inmediato a las autoridades.

La víctima fue identificada como Juan Mamani, ciudadano natural de la comunidad de Collpani. Cerca de su cuerpo se encontraron gotas de sangre y una botella de cerveza rota, elementos que han despertado sospechas sobre las circunstancias de su fallecimiento.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI SE QUEDA SIN 'CUCO' COMUNISTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar y procedieron a acordonar la zona, iniciando las diligencias correspondientes para determinar si se trató de un accidente o de un presunto hecho criminal. La presencia de rastros de sangre refuerza la necesidad de esclarecer lo ocurrido.

PUEDES VER: Padre de familia fallece tras chocar su moto contra miniván en Puno

Posteriormente, representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cadáver y dispusieron su traslado a la morgue de Azángaro, donde se efectuarán los procedimientos forenses necesarios para avanzar en la investigación.

La necropsia será determinante para conocer las causas exactas de la muerte de Juan Mamani. Mientras tanto, las autoridades continúan con las indagaciones y no descartan ninguna hipótesis.