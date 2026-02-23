HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Nuevo corredor vial en Lima Norte: así avanza la obra que recorrerá 2 kilómetros y unirá 3 avenidas

El proyecto incluye la rehabilitación de avenidas como El Sol de Naranjal y Los Eucaliptos, con trabajos de fresado, asfalto y señalización. También se construirán sardineles, veredas, jardines y se implementará alumbrado público.

La Municipalidad de Lima avanza en las obras del corredor vial seguro en Chuquitanta, San Martín de Porres, abarcando dos kilómetros de vías.
La Municipalidad de Lima avanza en las obras del corredor vial seguro en Chuquitanta, San Martín de Porres, abarcando dos kilómetros de vías. | Foto: Facebook MML

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó sobre el avance de las obras del corredor vial seguro que se ejecuta en el sector Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres. El proyecto contempla la intervención de aproximadamente 2 kilómetros de vías consideradas estratégicas para el tránsito y el transporte público en Lima Norte.

La supervisión estuvo a cargo del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, junto a representantes del sector transporte, autoridades distritales y funcionarios de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), entidad responsable de la ejecución de los trabajos.

¿Qué avenidas comprende el corredor vial seguro en San Martín de Porres?

El corredor vial incluye la rehabilitación de las avenidas El Sol de Naranjal, Los Eucaliptos, Paramonga y El Olivar, las cuales forman parte de un eje utilizado por diversas empresas de transporte. Según lo informado, la intervención alcanza cerca de 20 cuadras, equivalentes a dos kilómetros lineales.

De acuerdo con EMAPE, las labores comprenden el fresado y reposición de la carpeta asfáltica, pavimentación y pintado de señalización horizontal, además de la instalación de señalización vertical. También se ejecuta la construcción y rehabilitación de sardineles, veredas peatonales, jardines y áreas verdes.

Asimismo, el proyecto incorpora la implementación de alumbrado público y cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos del tramo intervenido.

Corredor busca salvaguardar la integridad de los choferes que transitan por una zona específica de SMP. Foto: MML

Municipalidad de Lima supervisa avance de obras en zona de Chuquitanta

Durante la inspección, el alcalde de Lima señaló que la obra responde a una intervención priorizada en coordinación con representantes del sector transporte, quienes identificaron el área como una de las de mayor incidencia delictiva en la zona.

Las vías intervenidas han sido parte del recorrido de empresas de transporte que han reportado atentados y casos vinculados a extorsiones. En ese contexto, el corredor vial seguro busca mejorar las condiciones de transitabilidad y reforzar la infraestructura urbana.

En paralelo a la supervisión de la obra, el alcalde reiteró su propuesta de implementar una Guardia Municipal Metropolitana y de crear una instancia de coordinación nacional en materia de seguridad ciudadana, planteamientos que, según indicó, deberían ser considerados por quien asuma la Presidencia de la República.

