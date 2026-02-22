Erick Noriega vive su mejor momento en Gremio, tras consolidarse en el once titular y ser protagonista en las semifinales del Campeonato Gaúcho 2026 ante Juventude. El popular club de Porto Alegre sufrió más de la cuenta ante la aguerrida defensa rival, pero el 'Samurai' apareció en los momentos más picantes para brindar una mágica asistencia y luego anotó en la tanda penales. Sin duda, candidato al título.

El volante central puso el pase gol en el 1-1 y fue el segundo en patear en la tanda de penales. Este importante triunfo 4-1 pone a Gremio en una final electrizante contra su eterno rival Internacional. El partido de ida fue igual de parejo, pero en la vuelta la jerarquía del 'Samurai' se impuso.

¿Cómo fue el gol de Erick Noriega con Gremio?

El volante de la selección peruana de fútbol, que también es utilizado de defensa central, fue el segundo del equipo en patear. Noriega agarró el balón, lo besó, miró fijamente al arquero y metió un bombazo a la derecha. El portero intentó sacarla con las piernas, pero la potencia y la altura del remate fueron indiscutibles. De este modo, se sacó la presión y contagió de tranquilidad a sus compañeros.

Es importante destacar que la asistencia de Noriega llegó a los 25 minutos del segundo tiempo, tras un despeje del defensor de Juventude. El '5' nacional, más adelantado de lo habitual, metió un cabezazo en primera y el delantero no perdonó al recibir el balón.

¿Quién será el rival de Gremio en la gran final del Campeonato Gaúcho?

Erick Noriega y el Gremio se preparan para la esperada final del Torneo Gaúcho, aunque no la tendrán fácil ante Internacional de Porto Alegre. En su último encuentro, correspondiente a la quinta fecha del mismo torneo, el Internacional se impuso con un claro 4-2. En esa ocasión, Noriega desempeñó el rol de defensor central, demostrando su versatilidad en el campo de juego. La expectativa crece en torno a este nuevo choque, que promete paralizar Brasil.