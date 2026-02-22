HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Erick Noriega brilla en Gremio con un golazo en la tanda de penales para clasificar a la final del Campeonato Gaúcho

El volante peruano no perdonó en la tanda de penales y fue protagonista en la soñada clasificación de Gremio a la gran final del Torneo Gaúcho 2026. El 'Samurai' va por la gloria,

Erick Noriega no perdona y sorprende con golazo de penal ante Juventude. Foto: Lr/ESPN
Erick Noriega no perdona y sorprende con golazo de penal ante Juventude. Foto: Lr/ESPN

Erick Noriega vive su mejor momento en Gremio, tras consolidarse en el once titular y ser protagonista en las semifinales del Campeonato Gaúcho 2026 ante Juventude. El popular club de Porto Alegre sufrió más de la cuenta ante la aguerrida defensa rival, pero el 'Samurai' apareció en los momentos más picantes para brindar una mágica asistencia y luego anotó en la tanda penales. Sin duda, candidato al título.

El volante central puso el pase gol en el 1-1 y fue el segundo en patear en la tanda de penales. Este importante triunfo 4-1 pone a Gremio en una final electrizante contra su eterno rival Internacional. El partido de ida fue igual de parejo, pero en la vuelta la jerarquía del 'Samurai' se impuso.

PUEDES VER: Martín Pérez Guedes sobre el agónico empate de Sporting Cristal a Universitario: "Inconscientemente el 2-0 nos hizo replegarnos"

lr.pe

¿Cómo fue el gol de Erick Noriega con Gremio?

El volante de la selección peruana de fútbol, que también es utilizado de defensa central, fue el segundo del equipo en patear. Noriega agarró el balón, lo besó, miró fijamente al arquero y metió un bombazo a la derecha. El portero intentó sacarla con las piernas, pero la potencia y la altura del remate fueron indiscutibles. De este modo, se sacó la presión y contagió de tranquilidad a sus compañeros.

Es importante destacar que la asistencia de Noriega llegó a los 25 minutos del segundo tiempo, tras un despeje del defensor de Juventude. El '5' nacional, más adelantado de lo habitual, metió un cabezazo en primera y el delantero no perdonó al recibir el balón.

PUEDES VER: Álvaro Barco responde a Paolo Guerrero al asegurar que Universitario ve a Alianza Lima como 'amenaza': "No nos preocupa su equipo"

lr.pe

¿Quién será el rival de Gremio en la gran final del Campeonato Gaúcho?

Erick Noriega y el Gremio se preparan para la esperada final del Torneo Gaúcho, aunque no la tendrán fácil ante Internacional de Porto Alegre. En su último encuentro, correspondiente a la quinta fecha del mismo torneo, el Internacional se impuso con un claro 4-2. En esa ocasión, Noriega desempeñó el rol de defensor central, demostrando su versatilidad en el campo de juego. La expectativa crece en torno a este nuevo choque, que promete paralizar Brasil.

Notas relacionadas
Erick Noriega resalta las cualidades de Mano Menezes, nuevo DT de la selección peruana: "Es un técnico muy bravo, es picón"

Erick Noriega resalta las cualidades de Mano Menezes, nuevo DT de la selección peruana: "Es un técnico muy bravo, es picón"

LEER MÁS
Erick Noriega confiesa qué sintió al dejar Alianza Lima para fichar por Gremio: "Me fui un poco triste y muy alegre"

Erick Noriega confiesa qué sintió al dejar Alianza Lima para fichar por Gremio: "Me fui un poco triste y muy alegre"

LEER MÁS
Erick Noriega será dirigido por el único DT que sacó campeón a Cristiano Ronaldo en Arabia

Erick Noriega será dirigido por el único DT que sacó campeón a Cristiano Ronaldo en Arabia

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima venció a San Martín y se quedó con el tercer lugar del Sudamericano de Vóley 2026

Alianza Lima venció a San Martín y se quedó con el tercer lugar del Sudamericano de Vóley 2026

LEER MÁS
Kevin Quevedo le responde fuerte a Reimond Manco por supuesta versión de su no convocatoria en Alianza Lima: "Payaso"

Kevin Quevedo le responde fuerte a Reimond Manco por supuesta versión de su no convocatoria en Alianza Lima: "Payaso"

LEER MÁS
DT de 2 de Mayo frustrado con su equipo a días de la vuelta contra Sporting Cristal: "Un partido dejamos la vida y en otro sin ganas de jugar"

DT de 2 de Mayo frustrado con su equipo a días de la vuelta contra Sporting Cristal: "Un partido dejamos la vida y en otro sin ganas de jugar"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Erick Noriega brilla en Gremio con un golazo en la tanda de penales para clasificar a la final del Campeonato Gaúcho

FAP confirma desaparición de helicóptero con 4 tripulantes y 11 pasajeros en Pisco: activaron búsqueda en el último punto de registro de la nave

Viña del Mar 2026: artistas confirmados, cartelera por fechas, dónde ver y todo sobre el festival de música más importante de Chile

Deportes

Martín Pérez Guedes sobre el agónico empate de Sporting Cristal a Universitario: "Inconscientemente el 2-0 nos hizo replegarnos"

Ignacio Buse alcanza el top 70 en el ranking ATP y se alista para el Chile Open 2026: ¿cuándo y contra quién jugará?

Barcelona no tuvo mayores problemas para vencer al Levante y volver a lo más alto de LaLiga

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Hernando de Soto será el nuevo primer ministro del Gobierno de José Balcázar

Balcázar en expectativa por la situación ministerial: visitas al despacho, presión de partidos y ministros que se posicionan

Hernando de Soto: perfil y experiencia del próximo primer ministro

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025