Denuncian a tiktoker Valentino Palacios por empujar a joven y presuntamente provocarle fractura en el pie: “Tiene 2 huesos rotos”

Según los familiares de Zamira Grados, el creador de contenido la agredió a la salida de una discoteca en Ventanilla.

Familiares de Zamira Grados afirmaron que el tiktoker Valentino Palacios no se ha responsabilizado de los daños.
Familiares de Zamira Grados afirmaron que el tiktoker Valentino Palacios no se ha responsabilizado de los daños.

Durante el programa de streaming Q’ Bochinche, los familiares de Zamira Grados presentaron una denuncia contra el tiktoker Valentino Palacios por agredirla físicamente el 14 de febrero a la salida de una discoteca en el distrito de Ventanilla. Según informaron en el espacio, la víctima permanece internada y será sometida a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de sus lesiones.

Diana Peniche, tía de Zamira, indicó que el hecho ocurrió alrededor de las 3.40 de la madrugada, cuando la joven se retiraba del local Iguana junto a su prima para abordar su vehículo. En ese momento, una mujer se acercó a insultarla y se generó una discusión. De acuerdo con el testimonio de la agraviada, Valentino Palacios intervino en el altercado sin conocerla y la agredió físicamente.

PUEDES VER: Valentino reaparece tras comunicado de Gino Assereto por broma sobre supuesto romance: "Soy la negada del Perú"



Joven denuncia que Valentino le agredió a la salida de discoteca

En un audio grabado, la víctima relató que sufrió arañones en el cuello, patadas en las costillas y un fuerte golpe en el tobillo, lesión que le provocó la fractura. Como consecuencia, permanece hospitalizada desde hace una semana y está a la espera de una operación, tras la cual deberá iniciar un proceso de terapia para su recuperación.

Carmen Amancio, cuñada de Grados, señaló que la denuncia fue presentada el domingo 15 de febrero en la comisaría de Ventanilla, aunque el trámite no se procesó de inmediato. Según explicó, un efectivo policial acudió posteriormente al hospital para volver a tomar la declaración de Zamira, con el fin de que la denuncia quedara formalizada al día siguiente.

El tiktoker Valentino Palacios generó lesiones en el tobillo de Zamira Grados, denunciaron sus familiares.

El tiktoker Valentino Palacios generó lesiones en el tobillo de Zamira Grados, denunciaron sus familiares. Foto: composición LR/ YouTube

PUEDES VER: Valentino revela en vivo sus chats con Gino Assereto tras broma sobre presunto romance: “Te estimo mucho”



La familiar también afirmó que el tiktoker conoce de la denuncia. "Valentino sabe que existe una denuncia. Incluso, el lunes se comunicó con mi cuñada y confirmó que él la empujo porque alguien le jaló el cabello. La familia quiere que asuma su responsabilidad por lo ocurrido". Añadió que, mientras ella continuaba internada, Valentino Palacios fue visto bailando en la playa, situación que generó indignación entre los allegados de la agraviada.

Zamira Grados será sometida a una intervención al presentar lesiones en el tobillo.

Zamira Grados será sometida a una intervención al presentar lesiones en el tobillo. Foto: composición LR/ YouTube

El caso fue expuesto en +QTV Network, donde los familiares denunciaron que han recibido amenazas tras hacer pública la acusación. En el mismo espacio, el comunicador Rick La Torre recordó que el 14 de febrero Valentino Palacios realizó una transmisión en vivo desde la comisaría de Ventanilla, en la que se presentó como víctima de una agresión.

Denuncian a tiktoker Valentino Palacios por empujar a joven y presuntamente provocarle fractura en el pie: "Tiene 2 huesos rotos"

