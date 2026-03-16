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Peruana es incluida entre los 100 más influyentes del mundo en edtech por impulsar educación inclusiva

Su propuesta tecnológica, centrada en la enseñanza inclusiva, ha logrado posicionarla como referente global en la transformación digital del sector educativo.

La peruana es la fundadora de una plataforma educativa que enseña lengua de señas por medio de inteligencia artificial.
La peruana es la fundadora de una plataforma educativa que enseña lengua de señas por medio de inteligencia artificial. | Foto: composición LR/Andina/Perú Informa

La ingeniera peruana Giannina Honorio Heredia fue reconocida como una de las 100 personas más influyentes del mundo en tecnología educativa, según el ranking anual elaborado por EdTech Digest en su informe State of EdTech 2026–2027. Este listado destaca a líderes, emprendedores y especialistas que redefinen el aprendizaje a través de la innovación digital.

El reconocimiento sitúa a la ingeniera peruana en el panorama global de la transformación educativa, gracias a su trabajo al frente de Incluedu, una plataforma que emplea inteligencia artificial para enseñar lengua de señas y promover una educación accesible.

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Tecnología al servicio de la inclusión

Incluedu se ha posicionado como una propuesta innovadora en el ámbito de la educación inclusiva. La plataforma integra herramientas como visión computacional, análisis de movimiento y aprendizaje automático para crear experiencias interactivas que facilitan el aprendizaje de la lengua de señas.

A través de su sistema, los usuarios pueden practicar gestos y recibir retroalimentación en tiempo real, lo que permite un aprendizaje dinámico y personalizado. Esta metodología no solo reduce barreras de acceso, sino que también democratiza el conocimiento al hacerlo accesible desde cualquier lugar y a bajo costo.

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La peruana ha señalado que uno de los principales desafíos que enfrentan millones de personas no radica en sus capacidades, sino en las limitaciones para comunicarse. En ese contexto, la tecnología se convierte en una herramienta clave para cerrar brechas y generar oportunidades más equitativas.

Hasta el momento, la plataforma benefició a más de 10.000 personas en América Latina y se consolidó como un ejemplo de cómo la innovación puede tener un impacto social tangible.

Un reconocimiento que proyecta a la región

La inclusión de Giannina Honorio Heredia en este ranking internacional también refleja el creciente protagonismo de América Latina en el desarrollo de soluciones tecnológicas con enfoque social. Cada vez más iniciativas de la región son reconocidas por su capacidad para responder a desafíos globales desde contextos locales.

El listado de EdTech Digest reúne a líderes que impulsan nuevas formas de aprendizaje, centradas en la accesibilidad, la personalización y la adaptación a las necesidades del siglo XXI. En ese escenario, propuestas como Incluedu destacan por su enfoque en la inclusión y su potencial de crecimiento.

Con este reconocimiento, la ingeniera peruana no solo posiciona su proyecto a nivel global, sino que también evidencia el talento y la capacidad de innovación que surge en el país. Su trabajo apunta a transformar la manera en que se entiende la educación inclusiva y apuesta por un modelo en el que la tecnología sea un puente y no una barrera.

La plataforma que fundó la peruana benefició a más de 10.000 personas en América Latina. Foto: Siente Trujillo

La plataforma que fundó la peruana benefició a más de 10.000 personas en América Latina. Foto: Siente Trujillo

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