Sociedad

Operativo en mar peruano descubre narcolancha con 2 toneladas de cocaína: droga estaría destinada al Cártel Jalisco Nueva Generación de 'El Mencho'

Tres tripulantes, con antecedentes por tráfico de drogas, fueron detenidos por la PNP y la Marina. Intervención destaca por ser uno de los mayores decomisos en años.

Operativo antidrogas revela conexión con cárteles mexicanos.
Operativo antidrogas revela conexión con cárteles mexicanos. | Composición LR / Panamericana

El hallazgo de una narcolancha con 2.4 toneladas de cocaína en altamar peruano reveló una presunta conexión con redes del narcotráfico mexicano vinculadas a Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'. La embarcación fue interceptada a unas 190 millas frente a Talara y Máncora, cerca del límite de las 200 millas marítimas, sin implementos de pesca y con compartimentos ocultos destinados al traslado de droga hacia rutas internacionales.

Hallan millonario envío de cocaína hacia redes mexicanas

El operativo estuvo a cargo de equipos de inteligencia de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú y la Marina de Guerra del Perú, que lograron interceptar la nave ligera en una zona considerada estratégica por su cercanía a aguas internacionales. El decomiso figura entre los más significativos registrados en aguas peruanas en los últimos años y evidencia la magnitud de los envíos que parten desde la costa norte.

Millonario envío de cocaína hacia México fue interceptado. Foto: PNP

Millonario envío de cocaína hacia México fue interceptado. Foto: PNP

En la lancha se encontraron 106 sacos de rafia blanca, cada uno con 20 bloques compactos de clorhidrato de cocaína embalados con un patrón repetido de malla, ganchos y plástico transparente. La disposición de la carga respondía a un sistema de ocultamiento que permitía maximizar el espacio sin alterar la apariencia exterior de la nave.

Los tres tripulantes detenidos contaban con antecedentes por tráfico internacional de drogas en distintos países. Registros judiciales los vinculan con procesos y condenas en Estados Unidos y Costa Rica, lo que refuerza la hipótesis de que no se trataba de pescadores ocasionales, sino de operadores con experiencia en travesías marítimas vinculadas a organizaciones criminales.

Decomiso histórico en aguas peruanas. Foto: PNP

Decomiso histórico en aguas peruanas. Foto: PNP

Al respecto, el general PNP (r) José Arturo Ludeña, exjefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro) comentó que este cargamento pertenecería a una red que articula el transporte de sustancias ilícitas hacia México y posteriormente al territorio estadounidense. "Yo podría asegurar que esta droga estaba destinada para el cártel mexicano. En realidad, Sinaloa, Nueva Generación, algunos de los que están vigentes", detalló.

El diseño de la embarcación reforzaba ese objetivo. Compartimentos ocultos en cabinas, asientos y baño permitían almacenar la droga sin levantar sospechas. La potencia de la lancha, equipada con motores fuera de borda que superan los 600 caballos de fuerza, facilitaba desplazamientos rápidos y complicaba cualquier persecución.

La magnitud del decomiso obligó a trasladar la carga por vía aérea, con más de diez agentes movilizando los sacos hacia una aeronave policial. Aunque la intervención permitió retirar del mercado un envío valorado en millones de dólares, investigadores sostienen que la captura expone solo a los transportistas.

