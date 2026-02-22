Mujer muere tras descompensarse mientras esperaba pase vehicular por huaicos en la Panamericana Sur

Una pasajera falleció en el peaje de Nasca mientras esperaba el pase vehicular restringido por huaicos en la Panamericana Sur. | composición LR

Una pasajera falleció en el peaje de Nasca mientras esperaba el pase vehicular restringido por huaicos en la Panamericana Sur. | composición LR

Una pasajera perdió la vida mientras aguardaba el pase vehicular restringido en el peaje de Nasca, en medio de la emergencia por huaicos que afecta diversos tramos de la carretera Panamericana Sur.

El hecho se registró el último viernes 20 de febrero a la altura del grifo Estación 715, después del semáforo de subida hacia Nueva Unión y Juan Manuel Meza, en el distrito de Vista Alegre. La víctima fue identificada como Lisbeth Bravo Riveros, quien viajaba desde Juliaca con destino a Lima.

TE RECOMENDAMOS ¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Zona de tránsito restringido en Ica

De acuerdo con reportes preliminares, la mujer sufrió una descompensación mientras esperaba en un tramo donde el tránsito vehicular estaba limitado debido a los daños ocasionados por huaicos en la vía.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Personal de Seguridad Ciudadana de Vista Alegre acudió inicialmente al lugar y alertó a la Compañía de Bomberos. Los socorristas le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca; sin embargo, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

Indagaciones en curso

Las autoridades indicaron que el caso continúa en investigación para determinar con precisión las causas del deceso. En paralelo, se mantiene la alerta por deslizamientos en la zona sur del país, donde las intensas lluvias han provocado afectaciones en carreteras y vías de comunicación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.