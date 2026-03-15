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Capturan a ‘Los Batos de Calle’: mafia extorsionaba a transportistas en Lima Sur, según la PNP

El cabecilla Lino Vega, alias 'Camaney', y otros 13 miembros de la banda criminal fueron detenidos en Lurín cuando celebraban la recaudación de dinero obtenido producto de sus actividades ilícitas.

Banda criminal fue desarticulada durante operativo este 15 de marzo.
Banda criminal fue desarticulada durante operativo este 15 de marzo. | Foto: Ministerio del Interior

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó al cabecilla y a otros 13 integrantes de la banda criminal ‘Los Batos de Calle’, dedicada a la extorsión de transportistas en Lima Sur. La intervención se realizó el domingo 15 de marzo tras un trabajo de inteligencia operativa y seguimiento de la División de Emergencia (Diveme).

Los presuntos delincuentes fueron atrapados en flagrancia cuando celebraban la recaudación de dinero obtenido producto de sus actividades ilícitas dentro de un inmueble ubicado en la calle Isla Ballenas, en el distrito de Lurín, según detalló el Ministerio del Interior.

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Hallazgos de la operación

Entre los detenidos destaca Lino Vega, alias ‘Camaney’, identificado por las autoridades como el líder de esta red delictiva. Junto a él, se redujo a los otros miembros, algunos de los cuales eran conocidos con los alias de ‘Ceviche’, ‘Tofer’, ‘Nero Taipe’, ‘Malandro’ y ‘Chacal’. Sus edades oscilan entre los 20 y 32 años.

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Durante el registro del lugar, el personal policial halló un revólver, 16 municiones y dos cartuchos de dinamita, presuntamente utilizados para amedrentar a sus víctimas. Asimismo, decomisaron 43 bolsas con pasta básica de cocaína y 73 paquetes con marihuana.

Los sujetos fueron puestos a disposición de las unidades especializadas para las investigaciones de ley por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas y contra la seguridad pública por uso o porte de armas y explosivos, además de su vinculación con redes de extorsión.

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Otro golpe a la criminalidad

Recientemente, la PNP también informó sobre la captura de 10 personas vinculadas a ‘Los Gallegos del Norte’, una organización dedicada al cobro de cupo y extorsiones en perjuicio de trabajadores del transporte público en Lima Este. Las autoridades consideran al grupo, encabezado por Kleiver Colina (25), como una facción remanente del Tren de Aragua.

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