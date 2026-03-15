Oscar 2026: 'Una batalla tras otra' gana como mejor película, el máximo galardón de los premios de la Academia
Dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, 'Una batalla tras otra' también se coronó como la película más premiada de los Oscars 2026.
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‘Una batalla tras otra’ se consagra como la gran vencedora de los Oscar 2026 al obtener el premio a mejor película y convertirse en la cinta más premiada de la noche, con seis estatuillas en total. Dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, cerró con broche de oro una edición cargada de grandes sorpresas, realizada este domingo 15 de marzo en Los Ángeles.
También conocida como ‘One Battle After Another’ por su título original, el filme se estrenó en septiembre de 2025 y rápidamente se abrió camino hacia la temporada de premios como una de las producciones más importantes de Warner Bros. ese año, consiguiendo múltiples nominaciones no solo en los Oscar, sino también en otras ceremonias de gran relevancia en el cine como los Golden Globes, The Actor Awards (antes SAG) y los Critics Choice Awards.
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De segunda película más nominada en los Oscar 2026 a la gran vencedora de la noche
‘Una batalla tras otra’ ya había marcado presencia en los Oscar 2026 desde las nominaciones, con un total de 13 candidaturas, incluyendo una doble en la categoría de mejor actor de reparto gracias a Sean Penn y Benicio del Toro. Solo quedó detrás de ‘Sinners’, que estableció un récord histórico al alcanzar 16, la cifra más alta registrada en la historia de la Academia.
En la ceremonia, sin embargo, el panorama cambió. El filme de Paul Thomas Anderson se convirtió en la gran vencedora de la noche al obtener seis premios, entre ellos los de mejor película y mejor Dirección. Por su parte, ‘Pecadores’, dirigida por Ryan Coogler, logró cuatro estatuillas, incluyendo el galardón a mejor actor para Michael B. Jordan, quien superó a Leonardo DiCaprio —protagonista de ‘Una batalla tras otra’— y a otros contendientes como Timothée Chalamet, Ethan Hawke y Wagner Moura.
¿Qué premios ganó ‘Una batalla tras otra’ en los Oscar 2026?
- Mejor cast: Cassandra Kulukundis por ‘Una batalla tras otra’
- Mejor actor de reparto: Sean Penn por ‘Una batalla tras otra’
- Mejor guion adaptado: Paul Thomas Anderson por ‘Una batalla tras otra’
- Mejor edición: Andy Jurgensen por ‘Una batalla tras otra’
- Mejor dirección: Paul Thomas Anderson por ‘Una batalla tras otra’
- Mejor película: ‘Una batalla tras otra’.