Karim y Darlin son dos perritas hermanas de aproximadamente un año y medio que fueron abandonadas en la estación Naranjal del Metropolitano. Durante días permanecieron juntas, temerosas y refugiándose la una en la otra, hasta que una persona decidió trasladarlas a un parque cercano para protegerlas del frío y del caos del terminal, evitando que continuaran sufriendo en la calle.

Ahora necesitan con urgencia un hogar definitivo. Quienes deseen ayudar con adopción, hogar temporal o donaciones de alimentos, vacunas y medicinas pueden comunicarse al 962 645 604 (Maribel) o al 934 624 810 (Richard). Solo se entregarán a personas responsables que acepten seguimiento y visitas posteriores.

Rescate y cuidados veterinarios de Karim y Darlin

Al ser vistas en el parque, integrantes del grupo Patitas Naranjal las llevaron a un centro veterinario para esterilizarlas y garantizar su bienestar. La operación fue exitosa y las perritas se encuentran recuperadas, pero su estancia en el espacio temporal es limitada y necesitan un hogar seguro lo antes posible.

Karim y Darlin son inseparables, tranquilas y cariñosas, de tamaño mediano, y no crecerán más. Su situación hace urgente que alguien las adopte juntas, brindándoles el cuidado y la seguridad que no tuvieron desde que fueron abandonadas.

Patitas Naranjal: una labor clave en el rescate animal

El grupo Patitas Naranjal, conformado por vecinos de la urbanización Naranjal en San Martín de Porres, se dedica a rescatar animales abandonados y maltratados en la zona. Hasta ahora han logrado recuperar y poner en adopción numerosos perros y gatos, ofreciendo una segunda oportunidad a quienes más lo necesitan.

¿Qué leyes hay sobre la protección de animales en Perú?

En Perú, la ley principal que toca el maltrato animal es la Ley 30407 de Protección y Bienestar Animal. Esto expone que el maltrato y abandono de animales domésticos o silvestres cuenta como delito, impone una condena no mayor a tres años en prisión, multas y la prohibición de por vida de tenencia de mascotas de cualquier tipo.

Si se es testigo de algún caso, se puede llamar a la Línea 1818 del Ministerio del Interior para denunciar, también se puede acudir a alguna comisaría a informar sobre lo ocurrido. La ley 30407 significa un gran avance en la defensa de los derechos de animales en el Perú para reconocerlos como seres que sienten y viven. Aun así, el cumplimiento sigue viéndose como un gran reto a cumplir.

