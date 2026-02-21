HOYSuscripcion LR Focus

Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años
Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     
Tía de policía arrastrado por el río Rímac pide ayuda para recuperar cuerpo y recuerda: "Su adoración, los perros"

A pesar de los esfuerzos del Cuerpo General de Bomberos y la Policía Nacional, el suboficial aún no ha sido hallado. La familia mantiene la esperanza en la zona del rescate.

Familiares del efectivo llegaron al lugar del incidente para pedir que no paren con la búsqueda
Familiares del efectivo llegaron al lugar del incidente para pedir que no paren con la búsqueda | Composición LR | Francisco Erazo

La búsqueda de Patrick Iroshi Ospina Orihuela (33), quien desapareció tras ser arrastrado por el río Rímac mientras intentaba salvar a un perrito, se reanudó entre oraciones y súplicas de los familiares del efectivo, quienes llegaron desde Huancayo. Los allegados pidieron que no se detuvieran las acciones y que se encontrara el cuerpo del oficial para que pudiera descansar en paz.

Kelly Ospina, tía del miembro de la PNP y bombero de la Compañía 236 Huachipa, recordó a su sobrino como una persona siempre dispuesta a servir a la ciudadanía. "Estamos devastados, todos orando, todos muy tristes, toda la familia está afligida", expresó Ospina entre lágrimas por lo sucedido.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla por rescate de policía en el río Rímac

Familiares de policía piden apoyo para recuperar su cuerpo

A la altura del Puente del Ejército, el personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú desplegó un equipo de 60 efectivos, mientras coordinaban activamente las acciones con la Policía Nacional del Perú (PNP).

En este contexto, la tía del policía relató que toda la familia está consternada por lo ocurrido, y que desde la desaparición de su sobrino han acompañado a los rescatistas en sus tareas. "Su mamá sufrió un colapso al llegar (...) mi hermano está desconsolado, no puede asimilarlo", explicó, tras mencionar que el suboficial era muy independiente.

Por ello, pidió a las autoridades que la búsqueda no se detenga hasta que encuentren novedades sobre el paradero de su sobrino. "Por favor, lo único que deseamos es que no cesen hasta encontrarlo para que pueda descansar y nosotros también", solició la tía tras revelar que el agente tiene un perro llamado Pacho en Huancayo.

Rescatista y el perrito que intentaba salvar son arrastrados por fuerte caudal de río Rímac

"Su adoración, los perros"

Entre lágrimas, Kelly Ospina recordó las cualidades de su sobrino, destacando su amor por los animales. "Él ama a la sociedad, sobre todo a los animales. Su adoración, los perros (...) Los amaba profundamente, siempre, por eso lo daba todo. Yo lo conozco y sé que era así. Era un chico encantador, amable y cariñoso", relató.

La familia sigue confiando en que el cuerpo del suboficial sea encontrado en la zona donde se originó la alerta. Por ello, han permanecido en vigilia en los alrededores del río Rímac, esperando encontrar nuevos indicios.

Así se llevan a cabo las labores de rescate del policía que intentó salvar a un perrito en el río Rímac

La sacrificada labor de Patrick Ospina

Durante la mañana del 20 de febrero, un perrito quedó atrapado sobre una llanta en medio del río Rímac, cerca del puente Rayito de Sol. A pesar de que la Policía Nacional y la Municipalidad de Lima organizaron un operativo de rescate, la creciente corriente arrastró al can y a Patrick Hiroshi cuando este lo sostenía entre sus brazos.

Después de dos horas de que ambos fueran arrastrados por la corriente, la Policía de Rescate intensificó las labores de búsqueda del oficial utilizando un helicóptero. A pesar de los esfuerzos, el suboficial aún no ha sido localizado.

