Resultados examen de admisión UNI 2026-I en vivo hoy, 18 de febrero: ver puntajes oficiales

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) publicará los resultados del examen de admisión 2026-I del miércoles 18. | Foto: Francisco Erazo/UNI/Composición LR

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) publicará los resultados del examen de admisión 2026-I del miércoles 18. | Foto: Francisco Erazo/UNI/Composición LR

La publicación de los resultados del examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se realizará este miércoles 18 de febrero, en el marco del proceso ordinario que congrega a cerca de 6 mil postulantes. En esta convocatoria se disputan 1.886 vacantes distribuidas en 34 carreras profesionales, según el cronograma oficial establecido por la casa de estudios.

La evaluación se desarrolla en tres fechas: lunes 16, miércoles 18 y viernes 20 de febrero. Cada jornada contempla una prueba distinta, cuyo puntaje se acumula para determinar el resultado final, ya que el examen no es eliminatorio. La difusión del cuadro de mérito se efectúa el mismo día de cada evaluación, entre las 6:00 p.m. y 7:00 p.m., conforme a lo informado por la universidad.

TE RECOMENDAMOS KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

¿Dónde ver los resultados del miércoles 18 de febrero del examen de admisión UNI 2026-I?

El puntaje oficial se publicará a través del portal institucional de la Universidad Nacional de Ingeniería. Los postulantes deben ingresar a la sección correspondiente al periodo 2026-I para consultar su calificación utilizando los datos solicitados por la plataforma.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El examen aplicado este miércoles 18 corresponde a la segunda jornada y evalúa aritmética, álgebra, geometría y trigonometría. Cada prueba contiene 60 preguntas, sumándose a las evaluaciones del lunes 16 —razonamiento matemático, razonamiento verbal y humanidades— y del viernes 20 —física y química—. El total se obtiene al acumular la suma de lo obtenido durante las tres fechas.

La universidad informó que las puertas del campus se abren a las 7:30 a.m. y se cierran antes de las 9:00 a.m., iniciándose la evaluación a esa hora y concluyendo al mediodía. Para rendir la prueba, los postulantes deben presentar su documento de identidad y ficha de inscripción. No se permite el ingreso con dispositivos electrónicos.

Portal de consulta de puntajes del examen de admisión 2026-I. Foto: Dirección de Admisión UNI

¿Qué carreras ofrece la UNI en su proceso de admisión 2026-I?

En esta convocatoria ordinaria se ofrecen 1 886 vacantes en 34 especialidades. La UNI ha incorporado nuevas alternativas académicas como Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Inteligencia Artificial y Urbanismo, ampliando su oferta en áreas vinculadas al desarrollo tecnológico y científico.

Entre las carreras disponibles en el examen de admisión 2026-I figuran:

Arquitectura

Ciencias de la Computación

Física

Ingeniería Aeroespacial

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Biomédica

Ingeniería Civil

Ingeniería de Ciberseguridad

Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial

Ingeniería de Inteligencia Artificial

Ingeniería de Minas

Ingeniería de Petróleo y Gas Natural

Ingeniería de Software

Ingeniería de Telecomunicaciones

Ingeniería Económica

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Estadística

Ingeniería Física

Ingeniería Geológica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecánica–Eléctrica

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería Naval

Ingeniería Petroquímica

Ingeniería Química

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería Textil

Ingeniería de Sistemas

Matemática

Química

Urbanismo

Los postulantes pueden consignar una primera y segunda opción de carrera, compitiendo por vacantes según el orden de mérito obtenido. La evaluación culmina el viernes 20 de febrero.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.