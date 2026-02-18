HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      
Sociedad

Resultados examen de admisión UNI 2026-I en vivo hoy, 18 de febrero: ver puntajes oficiales

El examen de la UNI se lleva a cabo en tres jornadas: 16, 18 y 20 de febrero, acumulando puntajes de diferentes pruebas, sin ser eliminatorio. La oferta académica incluye 34 carreras, destacando Ingeniería en Inteligencia Artificial.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) publicará los resultados del examen de admisión 2026-I del miércoles 18.
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) publicará los resultados del examen de admisión 2026-I del miércoles 18. | Foto: Francisco Erazo/UNI/Composición LR

La publicación de los resultados del examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se realizará este miércoles 18 de febrero, en el marco del proceso ordinario que congrega a cerca de 6 mil postulantes. En esta convocatoria se disputan 1.886 vacantes distribuidas en 34 carreras profesionales, según el cronograma oficial establecido por la casa de estudios.

La evaluación se desarrolla en tres fechas: lunes 16, miércoles 18 y viernes 20 de febrero. Cada jornada contempla una prueba distinta, cuyo puntaje se acumula para determinar el resultado final, ya que el examen no es eliminatorio. La difusión del cuadro de mérito se efectúa el mismo día de cada evaluación, entre las 6:00 p.m. y 7:00 p.m., conforme a lo informado por la universidad.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Examen de admisión UNI 2026: cómo ver los resultados tras la prueba del 16 de febrero

lr.pe

¿Dónde ver los resultados del miércoles 18 de febrero del examen de admisión UNI 2026-I?

El puntaje oficial se publicará a través del portal institucional de la Universidad Nacional de Ingeniería. Los postulantes deben ingresar a la sección correspondiente al periodo 2026-I para consultar su calificación utilizando los datos solicitados por la plataforma.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El examen aplicado este miércoles 18 corresponde a la segunda jornada y evalúa aritmética, álgebra, geometría y trigonometría. Cada prueba contiene 60 preguntas, sumándose a las evaluaciones del lunes 16 —razonamiento matemático, razonamiento verbal y humanidades— y del viernes 20 —física y química—. El total se obtiene al acumular la suma de lo obtenido durante las tres fechas.

La universidad informó que las puertas del campus se abren a las 7:30 a.m. y se cierran antes de las 9:00 a.m., iniciándose la evaluación a esa hora y concluyendo al mediodía. Para rendir la prueba, los postulantes deben presentar su documento de identidad y ficha de inscripción. No se permite el ingreso con dispositivos electrónicos.

Portal de consulta de puntajes del examen de admisión 2026-I. Foto: Dirección de Admisión UNI

Portal de consulta de puntajes del examen de admisión 2026-I. Foto: Dirección de Admisión UNI

PUEDES VER: Títulos universitarios por S/1.500: así opera la mafia que falsifica sellos de Sunedu por WhatsApp

lr.pe

¿Qué carreras ofrece la UNI en su proceso de admisión 2026-I?

En esta convocatoria ordinaria se ofrecen 1 886 vacantes en 34 especialidades. La UNI ha incorporado nuevas alternativas académicas como Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Inteligencia Artificial y Urbanismo, ampliando su oferta en áreas vinculadas al desarrollo tecnológico y científico.

Entre las carreras disponibles en el examen de admisión 2026-I figuran:

  • Arquitectura
  • Ciencias de la Computación
  • Física
  • Ingeniería Aeroespacial
  • Ingeniería Ambiental
  • Ingeniería Biomédica
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería de Ciberseguridad
  • Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial
  • Ingeniería de Inteligencia Artificial
  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería de Petróleo y Gas Natural
  • Ingeniería de Software
  • Ingeniería de Telecomunicaciones
  • Ingeniería Económica
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería Estadística
  • Ingeniería Física
  • Ingeniería Geológica
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería Mecánica–Eléctrica
  • Ingeniería Mecatrónica
  • Ingeniería Metalúrgica
  • Ingeniería Naval
  • Ingeniería Petroquímica
  • Ingeniería Química
  • Ingeniería Sanitaria
  • Ingeniería Textil
  • Ingeniería de Sistemas
  • Matemática
  • Química
  • Urbanismo

Los postulantes pueden consignar una primera y segunda opción de carrera, compitiendo por vacantes según el orden de mérito obtenido. La evaluación culmina el viernes 20 de febrero.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Examen de admisión UNI 2026: cómo ver los resultados tras la prueba del 16 de febrero

Examen de admisión UNI 2026: cómo ver los resultados tras la prueba del 16 de febrero

LEER MÁS
Con solo 14 años ya ingresó a dos universidades y ahora es el postulante más joven de la UNI: “Toca alcanzar más metas”

Con solo 14 años ya ingresó a dos universidades y ahora es el postulante más joven de la UNI: “Toca alcanzar más metas”

LEER MÁS
Resultados UNI 2026: link oficial para ver los puntajes de las tres fechas del examen de admisión

Resultados UNI 2026: link oficial para ver los puntajes de las tres fechas del examen de admisión

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Paro de 48 horas en la Carretera Central EN VIVO: gremios anunciaron bloqueo desde Junín a Lima este 18 y 19 de febrero

Paro de 48 horas en la Carretera Central EN VIVO: gremios anunciaron bloqueo desde Junín a Lima este 18 y 19 de febrero

LEER MÁS
Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EN VIVO: Congreso elije HOY al nuevo presidente en reemplazo de José Jerí

Sin su esposa y en el centro del infierno: Xiomara Suárez, la peruana detenida más de 100 días por ICE sin delito cometido

'Chorri' Palacios y su emotivo mensaje tras el empate de Sporting Cristal ante 2 de Mayo: "Así tienes que defender la camiseta"

Sociedad

Paro de 48 horas en la Carretera Central EN VIVO: gremios anunciaron bloqueo desde Junín a Lima este 18 y 19 de febrero

La clausura de 15 locales en Miraflores reaviva disputa con Intercorp por inversión de más de S/21 millones en el Estadio Manuel Bonilla

Delincuentes roban S/70.000 en productos de cuero cerca de la Fiscalía en el Centro de Lima y huyen en mototaxi

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

EN VIVO: Congreso elije HOY al nuevo presidente en reemplazo de José Jerí

Sin su esposa y en el centro del infierno: Xiomara Suárez, la peruana detenida más de 100 días por ICE sin delito cometido

Segundo Montalvo solicita a Tomás Gálvez la reactivación del caso por violación contra José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025