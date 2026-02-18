Resultados examen de admisión UNI 2026-I en vivo hoy, 18 de febrero: ver puntajes oficiales
El examen de la UNI se lleva a cabo en tres jornadas: 16, 18 y 20 de febrero, acumulando puntajes de diferentes pruebas, sin ser eliminatorio. La oferta académica incluye 34 carreras, destacando Ingeniería en Inteligencia Artificial.
- ¿Cuándo inicia el año escolar 2026 en Perú? Revisa el calendario OFICIAL del Minedu para el regreso a clases
- San Marcos: abren inscripciones para maestrías y doctorados en la facultad de Letras y Ciencias Humanas
La publicación de los resultados del examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se realizará este miércoles 18 de febrero, en el marco del proceso ordinario que congrega a cerca de 6 mil postulantes. En esta convocatoria se disputan 1.886 vacantes distribuidas en 34 carreras profesionales, según el cronograma oficial establecido por la casa de estudios.
La evaluación se desarrolla en tres fechas: lunes 16, miércoles 18 y viernes 20 de febrero. Cada jornada contempla una prueba distinta, cuyo puntaje se acumula para determinar el resultado final, ya que el examen no es eliminatorio. La difusión del cuadro de mérito se efectúa el mismo día de cada evaluación, entre las 6:00 p.m. y 7:00 p.m., conforme a lo informado por la universidad.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
¿Dónde ver los resultados del miércoles 18 de febrero del examen de admisión UNI 2026-I?
El puntaje oficial se publicará a través del portal institucional de la Universidad Nacional de Ingeniería. Los postulantes deben ingresar a la sección correspondiente al periodo 2026-I para consultar su calificación utilizando los datos solicitados por la plataforma.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
El examen aplicado este miércoles 18 corresponde a la segunda jornada y evalúa aritmética, álgebra, geometría y trigonometría. Cada prueba contiene 60 preguntas, sumándose a las evaluaciones del lunes 16 —razonamiento matemático, razonamiento verbal y humanidades— y del viernes 20 —física y química—. El total se obtiene al acumular la suma de lo obtenido durante las tres fechas.
La universidad informó que las puertas del campus se abren a las 7:30 a.m. y se cierran antes de las 9:00 a.m., iniciándose la evaluación a esa hora y concluyendo al mediodía. Para rendir la prueba, los postulantes deben presentar su documento de identidad y ficha de inscripción. No se permite el ingreso con dispositivos electrónicos.
Portal de consulta de puntajes del examen de admisión 2026-I. Foto: Dirección de Admisión UNI
PUEDES VER: Títulos universitarios por S/1.500: así opera la mafia que falsifica sellos de Sunedu por WhatsApp
¿Qué carreras ofrece la UNI en su proceso de admisión 2026-I?
En esta convocatoria ordinaria se ofrecen 1 886 vacantes en 34 especialidades. La UNI ha incorporado nuevas alternativas académicas como Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Inteligencia Artificial y Urbanismo, ampliando su oferta en áreas vinculadas al desarrollo tecnológico y científico.
Entre las carreras disponibles en el examen de admisión 2026-I figuran:
- Arquitectura
- Ciencias de la Computación
- Física
- Ingeniería Aeroespacial
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Biomédica
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de Ciberseguridad
- Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial
- Ingeniería de Inteligencia Artificial
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería de Petróleo y Gas Natural
- Ingeniería de Software
- Ingeniería de Telecomunicaciones
- Ingeniería Económica
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Estadística
- Ingeniería Física
- Ingeniería Geológica
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Mecánica–Eléctrica
- Ingeniería Mecatrónica
- Ingeniería Metalúrgica
- Ingeniería Naval
- Ingeniería Petroquímica
- Ingeniería Química
- Ingeniería Sanitaria
- Ingeniería Textil
- Ingeniería de Sistemas
- Matemática
- Química
- Urbanismo
Los postulantes pueden consignar una primera y segunda opción de carrera, compitiendo por vacantes según el orden de mérito obtenido. La evaluación culmina el viernes 20 de febrero.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.