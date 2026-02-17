Un menor de tan solo 14 años sorprende por su capacidad intelectual tras lograr vacantes en dos universidades del Perú. Hace poco, se convirtió en el postulante más joven en el examen de admisión 2026 de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), evaluación que registra alrededor de 6.000 inscritos. Su futuro académico está generando expectativa y se espera que este viernes finalice de forma exitosa su proceso de evaluación Ordinario 2026-I.

A su corta edad, el adolescente Thiago Viviano Duran pasó por similares convocatorias de admisión en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL) de su natal Huánuco, la Universidad Nacional del Callao (UNAC) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

UNI habilitó 1.886 vacantes distribuidas en 34 carreras profesionales en este proceso de admisión. Foto: composición LR/UNI

¿Cómo logró ingresar a la universidad a tan corta edad y qué lo motivó?

Thiago Duran nació el 1 de enero del 2012 y sus estudios secundarios los realizó en el colegio La Divina Misericordia de Huánuco, donde obtuvo puestos sobresalientes y ganó varios concursos de matemáticas. Sus padres siempre lo incentivaron en los estudios. Su madre estudió Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL) y su padre realizó la carrera de Ingeniería Civil en esta misma casa de estudios.

Desde muy pequeño comprendió que tenía que luchar por sus sueños y sus padres le brindaron esa confianza para no dejar de insistir. Fue así como a los 9 años postuló por primera vez a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y no lo logró. Se preparó un año más y este sacrificio dio resultados con una vacante en la carrera de Matemáticas y Físicas.

Tras ello, postuló varias veces a la UNHEVAL y demostró su potencial académico. "Postulé a la carrera de Arquitectura y también ingresé. El siguiente año fue a Ingeniería Civil y el año pasado a Sistemas", describió a Andina. Además, probó su eficiencia en la UNAC, donde alcanzó una vacante en la carrera de Sistemas. Sumado a ello, se presentó en la UNMSM con la carrera de Ingeniería Mecánica de Fluidos, pero le faltó 60 puntos (3 preguntas).

Su evaluación de admisión en la UNI es su reciente reto. Por ello, tuvo que mudarse al distrito de San Miguel, en Lima, para alcanzar sus sueños y agradeció a sus padres. "Gracias por todo su apoyo durante este tiempo. Todo lo que he logrado es gracias a ustedes y a Dios. Ahora toca seguir estudiando y alcanzar más metas", comentó.

¿Cuándo finalizará el examen de admisión Ordinario 2026-I de la UNI?

El examen de admisión de la UNI consta de tres evaluaciones presenciales y acumulativas. Se espera que el viernes 20 de febrero a las 7.00 p. m. se brinden los resultados finales.