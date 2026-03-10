Jueza de Flagrancia dispone prisión preventiva para presunto extorsionador

Ocho meses de prisión preventiva fue la medida coercitiva que dispuso la magistrada del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo para Richard Padilla Córdova, tras ser acusado de la comisión del delito de extorsión.

De acuerdo a lo informado en audiencia, el agraviado recibió varios mensajes extorsivos en los que le solicitaban el pago de 100 mil soles a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia. Además, recibió una carta extorsiva con cinco municiones de arma de fuego, lo que motivó al agraviado a denunciar el hecho para que inicien con la investigación y dar con el paradero del o de los involucrados.

Luego de varias negociaciones, se logró identificar a Richard Padilla como el presunto extorsionador, quien habría intentado evadir su responsabilidad al presuntamente solicitar el número de cuenta de un familiar para que le depositen el dinero producto de la extorsión.

Ante los hechos descritos, la jueza de la Unidad de Flagrancia de Trujillo declaró fundado el pedido de prisión preventiva, ordenando el internamiento de Padilla Córdova en el penal de varones de El Milagro.

De comprobarse su responsabilidad en el delito de extorsión, el ahora investigado podría recibir una condena de hasta 15 años de cárcel efectiva, tal como lo estipula el artículo 200º del Código Penal peruano.