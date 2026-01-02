HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Más de 2 millones de peruanos tienen DNI vencido y no podrán votar en las elecciones 2026, según Reniec

En total, 1.662.073 ciudadanos con DNI caducado residen en Perú y 339.374 en el extranjero.

Las elecciones de 2026 serán el 12 de abril, y la Reniec informó que aquellos que cuenten con DNI vencido no podrán votar.
Las elecciones de 2026 serán el 12 de abril, y la Reniec informó que aquellos que cuenten con DNI vencido no podrán votar. | Difusión | Composición LR

Más de 2 millones de peruanos, exactamente 2.001.447 ciudadanos, equivalente al 7.32% del padrón electoral, figuran con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido al cierre del padrón electoral, realizado el 14 de octubre de 2025, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de cara a las elecciones generales 2026 que se desarrollarán el 12 de abril.

De acuerdo con la normativa electoral vigente, no está permitido votar con DNI vencido, ya sea en su versión azul o electrónica. En ese sentido, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) precisó que, aunque una persona esté inscrita en el padrón electoral, no podrá ejercer su derecho al voto si presenta un documento caducado en la mesa de sufragio.

Renovación del DNI permitirá votar en elecciones 2026

El Reniec aclaró que la renovación del DNI sí permite votar, siempre que el documento esté vigente el día de la elección, independientemente de la fecha en la que se haya realizado el trámite. Esto debido a que, si bien el padrón ya se cerró, lo determinante es la vigencia del DNI al momento de sufragar.

Según la distribución geográfica, 1.662.073 personas con DNI vencido residen en el territorio nacional, mientras que 339,374 se encuentran en el extranjero. En cuanto al género, 1.081.389 son hombres y 920.058 mujeres. Como se sabe, el JNE aprobó el padrón electoral elaborado por el Reniec, el cual establece que más de 27.3 millones de ciudadanos están habilitados para votar en los próximos comicios. La aprobación se realizó conforme al cronograma electoral, garantizando la continuidad, seguridad y transparencia del proceso.

Actualmente, el proceso electoral se encuentra en la etapa de evaluación, publicación y tachas, la cual culminará el 14 de marzo, fecha en la que quedarán definidas las candidaturas para las elecciones generales de 2026. Asimismo, el Reniec puso a disposición de la ciudadanía el Dashboard El Padrón Electoral en Cifras, una plataforma que permite consultar información detallada del padrón por edad, género, departamento y lugar de votación, tanto en el Perú como en el exterior.

