Fórmulas infantiles bajo la lupa por su composición y falta de vigilancia estatal

Un reciente análisis elaborado por la Universidad Científica del Sur y el Instituto Nacional de Salud sobre productos dirigidos a recién nacidos encendió el debate en torno a su composición nutricional y la información que reciben madres y padres al momento de adquirirlos. El informe advierte que varias presentaciones comercializadas en el país superan los parámetros recomendados de azúcares, sin que dicha diferencia figure de manera clara en los envases. La investigación plantea que esa omisión podría afectar decisiones de consumo en una etapa crucial para el desarrollo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud (Minsa) recomiendan lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Posteriormente, sugieren continuar con la alimentación al seno junto con alimentos complementarios adecuados.

Diferencias en el contenido de carbohidratos y proteínas

El eje de la controversia gira en torno al contenido de carbohidratos. En términos nutricionales, los azúcares forman parte de este grupo, por lo que cuando se habla de un mayor nivel de carbohidratos en estos productos, en realidad se está haciendo referencia a un incremento en la cantidad de azúcares presentes en su composición.

El documento señala que la leche humana contiene alrededor de 6,9 gramos de lactosa por cada 100 mililitros (niveles recomendados y normales). La lactosa es el único azúcar natural presente en la alimentación materna. En cambio, ciertas alternativas industriales alcanzan 7,3 gramos y no solo contienen lactosa, sino también maltodextrina, otro tipo de carbohidrato que el organismo procesa como azúcar. La brecha equivale a 1,4 gramos adicionales, lo que representa aproximadamente 20% más frente al alimento natural. Aunque la variación no implica una duplicación, especialistas sostienen que el detalle debería consignarse de forma explícita.

Raúl Urquizo, exdecano del Colegio Médico del Perú, advirtió que el aparato digestivo del menor es estéril al momento del nacimiento. “Cuando recibe preparados puede contaminarse”, señaló. El especialista explicó que una ingesta con exceso de azúcares podría generar trastornos digestivos tempranos, alterar hormonas y favorecer obesidad en etapas posteriores.

También expresó preocupación por la falta de supervisión institucional, a cargo de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), entidades pertenencientes al Minsa, en torno a la promoción de estos artículos dentro de centros asistenciales. A su juicio, la vigilancia médica resulta insuficiente para garantizar que se priorice la alimentación exclusiva al seno durante los primeros seis meses, tal como recomiendan organismos internacionales.

Lactancia materna en Perú: cifras y desafíos

Las cifras oficiales muestran variaciones en la práctica de amamantamiento en el país. En 2021 el porcentaje fue de 68%; en 2022 descendió a 65,9%; en 2023 subió a 69,3%; mientras que en 2024 se ubicó en 65,09%. Para Urquizo, estos indicadores han ido reduciendo respecto a otros años, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

Desde la sociedad civil, Geraldine Maurer, presidenta interina de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), coincidió en que el rotulado en los envases de leche artificial puede inducir a confusión. “Todo este tema del etiquetado es impreciso”, afirmó. Estás suelen venir de países como Estados Unidos y Canadá. No obstante, precisó que la diferencia de 1,4 gramos no convierte al producto en un alimento extremadamente elevado en dulzor comparado con la leche humana.

Tipo de azúcar y advertencias pendientes

Maurer remarcó que la lactosa constituye el único azúcar presente de forma natural en el alimento materno. En cambio, varias presentaciones industriales incorporan maltodextrina, un carbohidrato compuesto por moléculas de glucosa. Esa distinción en la estructura química, dijo, debería formar parte de la información visible para el consumidor.

Para la representante de ASPEC, el punto más sensible no es solo la cantidad adicional, sino el tipo de carbohidrato empleado. Por ello, es pertinente que las latas incluyan una advertencia que indique que contienen 1,4 gramos más respecto al alimento natural y que difieren en la clase de azúcar.

La dirigente añadió que el nivel proteico también presenta diferencias relevantes. Mientras la leche humana aporta alrededor de un gramo de proteína, algunas alternativas alcanzan 1,7 gramos, casi el doble. Esa proteína proviene de la vaca, lo cual puede desencadenar alergias en determinados niños. “Genera más alergias y daño intestinal, inflamación”, señaló. Además, mencionó que una carga proteica mayor podría no ser la más adecuada para el riñón del bebé.

Riesgos a largo plazo y entorno comercial

A largo plazo, el incremento porcentual de estas sustancias podría significar una ingesta innecesaria sostenida. “Un bebé que toma leche todo el tiempo va a haber incrementado su ingesta de azúcar”, indicó la experta. Entre las consecuencias mencionó sobrepeso, diabetes y mayor predisposición a reacciones alimentarias.

El exceso podría traer complicaciones metabólicas con el paso del tiempo y la combinación de mayor dulzor y cambios hormonales puede incidir en la aparición de obesidad infantil y un inicio de vida con alteraciones digestivas puede repercutir en la salud general.

Más allá del componente nutricional, Maurer cuestionó prácticas comerciales que, según dijo, desincentivan la lactancia exclusiva. Afirmó que en diversos establecimientos se entregan muestras gratuitas o descuentos al alta médica, pese a que existe normativa que prohíbe tales acciones. “Hay todo un comercio relacionado con las fórmulas infantiles, que es un negocio gigante”, expresó.

La activista señaló que cada farmacia ofrece actualmente su propia marca, lo que evidencia la magnitud del mercado. A su entender, el problema no radica únicamente en la composición, sino en la falta de fiscalización efectiva. “Está regulado, pero no está vigilado”, afirmó.

En cuanto al perfil graso, la leche materna natural contiene alrededor de 4 gramos de lípidos, mientras que ciertas alternativas presentan casi un punto menos. También incluyen aceites vegetales y DHA, derivado de alga o pescado.

Ambos especialistas coincidieron en que la mejor opción durante los primeros meses es la alimentación exclusiva al seno, salvo indicación profesional. Sin embargo, reconocieron que existen circunstancias en las que se requiere sustituto. En tales casos, recalcan la importancia de contar con rotulado claro y advertencias visibles sobre diferencias nutricionales.

Retiros de fórmulas infantiles en Perú por alertas sanitarias

En Perú también se han registrado disposiciones oficiales para inmovilizar y retirar fórmulas infantiles ante posibles riesgos para la salud. En 2022, la Digemid emitió una alerta sanitaria tras el retiro internacional anunciado por Abbott Laboratories. La medida incluyó la recomendación de no consumir determinados lotes de fórmulas como Similac y Alimentum, luego de reportes en el extranjero sobre posibles casos de contaminación bacteriana. En el país se dispuso la identificación y verificación de productos importados, así como la vigilancia en farmacias y establecimientos de salud.

Posteriormente, en 2023 y 2024, la Digesa emitió comunicados para la inmovilización preventiva de ciertos lotes de la fórmula Alula Gold Premium, tras una alerta internacional relacionada con la posible presencia de Bacillus cereus y su toxina cereulida, que puede ocasionar vómitos y malestar gastrointestinal en lactantes. La disposición incluyó el retiro del mercado mientras se realizaban evaluaciones técnicas y se confirmaba la trazabilidad de los productos distribuidos en territorio nacional.

