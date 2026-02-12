Incautan más de un centenar de vinagre presuntamente adulterado en mercado de Piura

La Policía, Ministerio Público y Diresa Piura realizaron la incautación de los productos en mal estado. Foto: Ministerio Público

Más de un centenar de botellas de vinagre presuntamente adulterado fue incautado durante un operativo realizado por la Dirección de Regulación y Fiscalización Sanitaria y la Policía Fiscal. Este trabajo conjunto tuvo lugar en el Complejo de Mercados de Piura y el Mercado Mayorista Ecomapsa.

Representantes del Ministerio Público informaron que se intervinieron tres puestos de venta. En uno de ellos, se hallaron más de 180 botellas de vinagre de una marca conocida, que estaría siendo comercializado indebidamente. Estos se encontraban en condiciones inadecuadas, aplastados y cubiertos de polvo. Además, no contaban con número de lote ni fecha de vencimiento, lo que da indicios de una posible adulteración.

Debido a que esto representaría un riesgo para la salud de los consumidores, las fiscales provinciales Berena Ballesteros y Raquel Chinchay dispusieron su incautación. Tras ello, exhortaron a la ciudadanía a verificar siempre que los productos cuenten con registro sanitario y denunciar si detectan alguna irregularidad.

Finalmente, aseguraron que este tipo de operativos continuarán realizándose en los diversos centros de abastos de la región.