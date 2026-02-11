HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Detectan 90 equipos biomédicos inoperativos en instituto cardiovascular que ponen en riesgo tratamientos de pacientes, advierte Contraloría

La supervisión del órgano de control encendió alertas sobre la capacidad operativa del principal centro cardiovascular del país, al evidenciar fallas en sus implementos para la salud.

Detectan irregularidades dentro de centro médico. Foto: difusión
Detectan irregularidades dentro de centro médico. Foto: difusión | difusión

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un nuevo informe que revela deficiencias significativas en la atención de pacientes con enfermedades del corazón en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), perteneciente al Seguro Social de Salud (EsSalud). Según el reporte, el centro especializado enfrenta la inoperatividad de 90 máquinas biomédicas y el bajo stock de 82 medicamentos, situación que podría afectar la calidad de los servicios y la capacidad de respuesta ante emergencias de salud.

El organismo supervisor precisó que 62 de estos corresponden a dispositivos de alta criticidad, imprescindibles para áreas como cuidados intensivos, cardiología clínica e intervencionista, anestesiología cardiovascular y salas quirúrgicas. Muchos de estos aparatos no funcionan o han superado su vida útil, lo que limita diagnósticos oportunos y tratamientos especializados.

Entre los equipos fuera de servicio se encuentran ecocardiógrafos con tecnología avanzada, electrocardiógrafos para detección de arritmias e infartos, desfibriladores con monitor y bombas de infusión de doble canal, herramientas esenciales para procedimientos complejos. El documento clasifica 71 de estos dispositivos como inoperativos para baja, es decir, sin posibilidad de reparación, y 19 como pendientes de arreglo.

Escasez de fármacos y sus efectos en tratamientos

Además de los problemas tecnológicos, la visita de control detectó que 82 fármacos tienen disponibilidad reducida a menos de dos meses, de los cuales 18 son considerados esenciales para terapias cardiovasculares, como Omeprazol, Losartan, Nifedipino y Prostaglandina. También se identificó el agotamiento de fármacos clave, como el inmunosupresor Tacrolimus, fundamental para pacientes trasplantados.

El informe también indica que se han identificado 45 productos con exceso de stock, lo cual puede generar desperdicio y pérdidas económicas si estos vencen antes de ser usados, contraviniendo principios de eficiencia en la gestión de bienes públicos.

Llamado a acciones urgentes

La CGR notificó a las autoridades de EsSalud y a los responsables del INCOR para que adopten medidas preventivas y correctivas, y así mitigar los riesgos detectados. Esta comunicación busca que se priorice una renovación general, una programación adecuada de compras de medicinas y la implementación de estrategias que aseguren la atención continua de pacientes con afecciones complejas.

