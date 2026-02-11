La Contraloría General de la República (CGR) emitió un nuevo informe que revela deficiencias significativas en la atención de pacientes con enfermedades del corazón en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), perteneciente al Seguro Social de Salud (EsSalud). Según el reporte, el centro especializado enfrenta la inoperatividad de 90 máquinas biomédicas y el bajo stock de 82 medicamentos, situación que podría afectar la calidad de los servicios y la capacidad de respuesta ante emergencias de salud.

El organismo supervisor precisó que 62 de estos corresponden a dispositivos de alta criticidad, imprescindibles para áreas como cuidados intensivos, cardiología clínica e intervencionista, anestesiología cardiovascular y salas quirúrgicas. Muchos de estos aparatos no funcionan o han superado su vida útil, lo que limita diagnósticos oportunos y tratamientos especializados.

TE RECOMENDAMOS ROSPIGLIOSI SIGUE CUIDANDO LAS ESPALDAS DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Entre los equipos fuera de servicio se encuentran ecocardiógrafos con tecnología avanzada, electrocardiógrafos para detección de arritmias e infartos, desfibriladores con monitor y bombas de infusión de doble canal, herramientas esenciales para procedimientos complejos. El documento clasifica 71 de estos dispositivos como inoperativos para baja, es decir, sin posibilidad de reparación, y 19 como pendientes de arreglo.

Escasez de fármacos y sus efectos en tratamientos

Además de los problemas tecnológicos, la visita de control detectó que 82 fármacos tienen disponibilidad reducida a menos de dos meses, de los cuales 18 son considerados esenciales para terapias cardiovasculares, como Omeprazol, Losartan, Nifedipino y Prostaglandina. También se identificó el agotamiento de fármacos clave, como el inmunosupresor Tacrolimus, fundamental para pacientes trasplantados.

El informe también indica que se han identificado 45 productos con exceso de stock, lo cual puede generar desperdicio y pérdidas económicas si estos vencen antes de ser usados, contraviniendo principios de eficiencia en la gestión de bienes públicos.

Llamado a acciones urgentes

La CGR notificó a las autoridades de EsSalud y a los responsables del INCOR para que adopten medidas preventivas y correctivas, y así mitigar los riesgos detectados. Esta comunicación busca que se priorice una renovación general, una programación adecuada de compras de medicinas y la implementación de estrategias que aseguren la atención continua de pacientes con afecciones complejas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.