Cortes de luz en Arequipa: conoce horarios y distritos afectados hasta el 13 de febrero, según Seal
Seal anunció cortes de electricidad programados en Arequipa para llevar a cabo trabajos de mantenimiento y mejoras en el servicio.
La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anunció en sus plataformas oficiales que habrá cortes de electricidad programados en varias zonas de los distritos de Arequipa. Estos cortes se llevarán a cabo de manera escalonada hasta el viernes 13 de febrero, con el fin de hacer trabajos de mantenimiento y otras labores esenciales.
SEAL instó a sus usuarios a verificar si se verán afectados por estos cortes programados. Es crucial que los residentes de Arequipa revisen las interrupciones del servicio eléctrico para estar preparados y tomar las medidas necesarias.
Corte de luz en Arequipa: miércoles 11 de febrero
Zonas afectadas del distrito de Vítor:
- Cuarta Pampa
- Primera Pampa
- Segunda Pampa
- Tercera Pampa
Horario de interrupción: 7.00 a. m. a 3.00 p. m.
Corte de luz en Arequipa. Foto: Seal
Corte de luz en Arequipa: jueves 12 de febrero
Zonas afectadas del distrito de Cerro Colorado:
- Cerro Colorado (Pueblo Viejo)
- Challapampa O La Goyoneche
- La Arboleda de Challapampa
- La Lomada
- La Merced II
- La Planicie de Challapampa
- Pachacutec
- Piedra Santa II
- La Goyoneche
- Ibarcena
- Las Buganvilas
- Mariscal Castilla
- Semi-Rural Pachacutec (Grupo 1-2-3-7-10-12-13-16-18-19)
- Túpac Amaru Zona A
Horario de interrupción: 7.30 a. m. a 11.00 a. m. y 7.30 a. m. a 2.30 p. m.
Corte de luz en Arequipa: viernes 13 de febrero
Zonas afectadas del distrito de Cocachacra:
- Anexo El Carrizal
- Anexo El Dique
- Anexo Quelgua Grande
- Ayanquera
- Caraquen
- Desamparados
- El Fiscal
- El Toro
- La Pascana
- Portal del Valle
- Puerto Viejo
- Villa El Carmen
Horario de interrupción: 7.30 a. m. a 3.30 p. m.
