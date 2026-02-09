Corte de luz programado por Seal en Arequipa. | Foto: composición LR

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anunció en sus plataformas oficiales que habrá cortes de electricidad programados en varias zonas de los distritos de Arequipa. Estos cortes se llevarán a cabo de manera escalonada hasta el viernes 13 de febrero, con el fin de hacer trabajos de mantenimiento y otras labores esenciales.

SEAL instó a sus usuarios a verificar si se verán afectados por estos cortes programados. Es crucial que los residentes de Arequipa revisen las interrupciones del servicio eléctrico para estar preparados y tomar las medidas necesarias.

Corte de luz en Arequipa: miércoles 11 de febrero

Zonas afectadas del distrito de Vítor:

Cuarta Pampa

Primera Pampa

Segunda Pampa

Tercera Pampa

Horario de interrupción: 7.00 a. m. a 3.00 p. m.

Corte de luz en Arequipa: jueves 12 de febrero

Zonas afectadas del distrito de Cerro Colorado:

Cerro Colorado (Pueblo Viejo)

Challapampa O La Goyoneche

La Arboleda de Challapampa

La Lomada

La Merced II

La Planicie de Challapampa

Pachacutec

Piedra Santa II

La Goyoneche

Ibarcena

Las Buganvilas

Mariscal Castilla

Semi-Rural Pachacutec (Grupo 1-2-3-7-10-12-13-16-18-19)

Túpac Amaru Zona A

Horario de interrupción: 7.30 a. m. a 11.00 a. m. y 7.30 a. m. a 2.30 p. m.

Corte de luz en Arequipa: viernes 13 de febrero

Zonas afectadas del distrito de Cocachacra:

Anexo El Carrizal

Anexo El Dique

Anexo Quelgua Grande

Ayanquera

Caraquen

Desamparados

El Fiscal

El Toro

La Pascana

Portal del Valle

Puerto Viejo

Villa El Carmen

Horario de interrupción: 7.30 a. m. a 3.30 p. m.