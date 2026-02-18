HOYSuscripcion LR Focus

Paro de 48 horas en la Carretera Central
Paro de 48 horas en la Carretera Central      Paro de 48 horas en la Carretera Central      Paro de 48 horas en la Carretera Central      
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     
EN VIVO

Keiko Fujimori enfrentada con su hija por aborto y adiós Jerí | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Carreteras bloqueadas en Perú: revisa las vías con tránsito interrumpido y restringido por lluvias y fenómenos naturales, según Sutran

La entidad emitió alertas amarillas y rojas para diferenciar las rutas afectadas por deslizamientos de tierras, caída de rocas o huaicos.

Provías Nacional informó del cierre de una vía por mantenimiento.
Provías Nacional informó del cierre de una vía por mantenimiento. | Foto: composición LR.

Las intensas lluvias, presentes durante este verano en diversas regiones del Perú, han incrementado el número de vías afectadas. Según el monitoreo en tiempo real de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), varias carreteras presentan tránsito interrumpido o restringido debido a huaicos, deslizamientos y la caída de piedras y lodo.

El mapa interactivo del Centro de Gestión y Monitoreo de la entidad identifica los puntos críticos y el estado actualizado de las vías afectadas. Según el reporte más reciente, diez rutas se encuentran afectadas por las fuertes precipitaciones.

Vías afectadas por lluvias y fenómenos naturales

Tránsito interrumpido

Según el reporte de Sutran, las principales zonas críticas del país se concentran en Ayacucho. En el distrito de Pullo, provincia de Parinacochas, el tránsito se encuentra interrumpido por la caída de piedras y lodo debido a las lluvias intensas. Una situación similar ocurre en el sector Puquio, en Lucanas, donde también se reporta la interrupción total de la vía por deslizamientos. Sin embargo, en ambos casos no se registran vehículos detenidos.

Tránsito restringido

El mapa también muestra alertas amarillas en diversas regiones del país. En Moquegua, la vía Puquina presenta tránsito restringido por un huaico. En Ayacucho, la acceso Chala–Incuyo–Puquio reporta limitaciones debido a deslizamientos. En Cusco, el camino Quinua–Quillabamba presenta caída de lodo y rocas.

Asimismo, en Junín, en la carretera Longitudinal de la Selva Sur, a la altura de la localidad de Perené, se restringió el paso debido a la desmoronamiento de piedras y lodo. En Lima, en Pativilca, a la altura de Cajatambo y Oyón, el tránsito está limitado por un derrumbe.

En Huánuco, se reportan afectaciones en el tramo Huánuco–Tingo María debido a un huaico, además de la pérdida de plataforma en el corredor Huaraz–Huántar–Anra–Huacaybamba–Tingo María y derrumbes en La Pampa–Cusca–Sihuas–Huacrachuco–Uchiza. También se registran restricciones en la ruta Huamachuco–Bambamarca–Juanjui, en La Libertad, y Olmos–Huarmaca, en Piura, debido a avalancha de rocas. En todos estos puntos, hasta el momento, no se reportan vehículos varados.

A esta situación se suma el anuncio de Provías Nacional, que informó sobre el cierre temporal del sector Acomayo, en la autopista San Rafael – Puente Pumahuasi, para ejecutar trabajos de mantenimiento orientados a mejorar la seguridad y circulación.

