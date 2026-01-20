HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

UNI organizará simulacro presencial para postulantes al examen de admisión 2026-I este 25 de enero

Los postulantes podrán realizar la prueba simulacro para prepararse adecuadamente y enfrentar con mayor seguridad el examen de admisión 2026-I de la UNI.

Los postulantes de la UNI podrán realizar el examen de simulacro desde este 25 de enero.
Los postulantes de la UNI podrán realizar el examen de simulacro desde este 25 de enero. | Foto: composición LR/Andina/RevistaProActivo

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha informado que este 25 de enero de 2026 se realizará un simulacro para los postulantes al examen de admisión 2026-I. Con el objetivo de identificar las fortalezas y debilidades de cada alumno previo a la evaluación final, la entidad universitaria también dio a conocer que, a diferencia de años anteriores, que se llevó a cabo de manera virtual, esta vez la modalidad será presencial.

Los interesados para inscribirse al examen de admisión 2026-I de la UNI lo podrán hacer hasta el 31 de enero. Foto: UNI

Los interesados para inscribirse al examen de admisión 2026-I de la UNI lo podrán hacer hasta el 31 de enero. Foto: UNI

¿Qué deberán llevar los postulantes para rendir el examen de simulacro de la UNI?

Esta convocatoria representa una gran oportunidad para los postulantes, quienes conocerán la temática del examen de la UNI antes de la evaluación final en febrero. Por ello, al acudir al centro de estudios, los aspirantes deberán portar su documento de identidad, así como los materiales básicos requeridos: lápiz, borrador y sacapuntas.

Los participantes del simulacro podrán ingresar al campus de la UNI a partir de las 7:00 a. m. La prueba comenzará a las 9:00 a. m. y se extenderá hasta el mediodía, con una duración de tres horas. Es importante tener en cuenta que el examen se llevará a cabo con estrictas medidas de seguridad.

¿Cuándo se realizarán los exámenes de admisión 2026-I de la UNI?

El Dr. Luis Romero Goytendía señaló que este será el primer simulacro que se llevará a cabo de manera presencial, ya que anteriormente se había realizado de forma virtual. Además, explicó que esta será una oportunidad de oro para los postulantes cuando les toque rendir el examen de admisión, programado para los días 16, 18 y 20 de febrero.

“Es una evaluación que permite a cualquier persona, no necesariamente a quienes van a postular a la UNI, tener una referencia de su nivel académico. El simulacro les permitirá identificar sus fortalezas y debilidades, y trabajar en ellas durante el tiempo que resta antes del examen oficial'', sostuvo en una entrevista para Andina.

De este modo, los postulantes podrán adquirir el conocimiento necesario para prepararse adecuadamente y enfrentar con mayor seguridad el examen de admisión 2026-I. Esta preparación les permitirá reforzar sus competencias académicas y familiarizarse con el formato de la evaluación, lo que contribuirá a mejorar su rendimiento y aumentar sus posibilidades de obtener una vacante.

¿Cuándo es la fecha límite para inscribirse al examen de admisión 2026-I de la UNI?

Según la página de Admisión UNI, las inscripciones para el examen de admisión 2026-I de la UNI estarán abiertas hasta el 31 de enero, por lo que todavía hay varios cupos disponibles para quienes deseen estudiar en una de las universidades más reconocidas del Perú.

