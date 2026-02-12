Especialistas en IA ganan terreno en Perú con sueldos altamente competitivos, según líder de Coursera para Latinoamérica

Especialista asegura que la capacitación en IA no es un asunto del futuro, ya es el presente. | Foto: composición LR/Coursera

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) avanza a pasos agigantados en todo el mundo. Su presencia no se limita únicamente a la creación de videos, sino que también contribuye significativamente a la productividad. Desde tareas sencillas, como realizar resúmenes, hasta actividades más complejas, como desarrollar razonamientos científicos sin errores o comprender el lenguaje humano. Según Dorota Zawistowska, líder del equipo LATAM Enterprise de la plataforma educativa Coursera, la adopción de la IA fue sorprendentemente rápida tras la aparición de ChatGPT en 2024, superando incluso tecnologías como los teléfonos móviles y el internet en términos de velocidad de adopción.

En consecuencia, la IA abrió un mercado laboral inmenso que se adapta fácilmente a cualquier tipo de carrera profesional, incluso las artísticas. Al respecto, la especialista de Coursera asegura que la comunidad educativa no debe rechazarla; por el contrario, es una puerta abierta para una infinidad de creaciones. "Se renegaba incluso del uso de correo electrónico, también del uso del internet o el aprendizaje a distancia. No hay que tener miedo al cambio porque nos puede beneficiar”, resaltó.

Trabajos emergentes en IA y ciberseguridad ofrecen salarios atractivos en Perú

Dorota Zawistowska explicó a La República que, si bien el Perú muestra entusiasmo con la tecnología IA, existen brechas importantes. Por ejemplo, el 54% de los empleadores está reportando dificultades para encontrar candidatos con las competencias correctas. Es decir, hay presencia de graduados que carecen de las habilidades específicas, como análisis de datos, automatización y ciberseguridad, que el mercado actual exige. "Es muy atractiva (frente a otras carreras profesionales) porque hay demanda y no todos tenemos esas competencias”, indicó.

Sin embargo, esta escasez genera oportunidades. La alta demanda y la limitada oferta de talento impulsan salarios atractivos y la creación de nuevos cargos estratégicos. "Están aumentando los cargos de liderazgo para estos procesos. Por ejemplo, el rol de CIO, Chief Information Officer (director de información). Ahora están creando un nuevo rol que es CAIO, Chief AI Officer (director de inteligencia artificial). Esto es real, se necesita que una persona sea responsable de asegurar que la estrategia de inteligencia artificial se lance de una manera ética y adecuada”, describió.

Estos son los nuevos trabajos emergentes en IA y ciberseguridad en Perú, según Coursera:

Especialista en IA

Ingeniero de datos

Científico de datos (Data Scientist)

Especialista en ciberseguridad

Roles de soporte (Ventas y Customer Success)

Otro punto positivo para especializarse en IA en Latinoamérica es la oportunidad de contratación rápida y una modalidad muy flexible. "Hay mucha contratación en trabajos remotos. Siendo honestos, los sueldos son más bajos en Colombia o en México que en California (Estados Unidos)”, añadió.

Frente a la creación de carreras orientadas a la IA y ciberseguridad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la especialista saludó este crecimiento y rescató que hay un sentido de urgencia debido a la demanda laboral, pero que todavía la brecha con otros países latinoamericanos no es tan amplia.

De esta forma, aconsejó a futuros egresados en IA y ciberseguridad estar atentos a certificaciones y cursos para una inserción rápida en el mercado, que incluso puede lograrse en los primeros años de carrera a causa de la alta demanda. “Nosotros predecimos que dentro de cinco años casi el 40% de las competencias que son relevantes hoy serán totalmente diferentes en el mercado laboral. Hoy en Coursera tenemos 1.500 cursos; cualquier persona puede entrar de forma individual y tomar un curso”, detalló.