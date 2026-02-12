Congestión en la vía por mayor presencia de camiones de carga pesada | Silvana Quiñonez/LR

Congestión en la vía por mayor presencia de camiones de carga pesada | Silvana Quiñonez/LR

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que, desde la paralización del cobro de peajes en la Panamericana Sur, se ha registrado un notable aumento del flujo vehicular, especialmente de camiones de carga pesada, lo que ha ocasionado congestión en la vía. En respuesta a esta situación, la Municipalidad de Lima anunció que se está preparando un plan para reorganizar la circulación y aliviar la saturación.

“El transporte pesado y en general se ha cuadruplicado en las carreteras porque no hay peaje. Hay una carga vehicular inmensa que está generando problemas de transitabilidad”, expresó a los medios.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Mayor presencia de camiones tras suspensión del peaje

Los conductores señalaron que los camiones de carga, que antes optaban por rutas alternas para evitar el pago del peaje, ahora circulan por la vía principal, lo que ha incrementado la saturación. Esta situación empeora durante los fines de semana de verano, cuando el flujo de vehículos hacia las playas del sur de Lima se incrementa.

Algunos choferes mencionaron que, tras la suspensión del cobro de peajes, dejaron de usar la antigua Panamericana Sur, ya que les permite reducir los tiempos de desplazamiento. “La mayoría entra por acá porque es más rápido. Íbamos por la playa Venecia y salíamos por el Touring, ahora vamos directo”, comentaron a Panamericana.

video

PUEDES VER: Fuerte incendio consumió almacén clandestino de aerosoles en Huachipa tras reporte de explosiones en zona residencial

MML evalúa medidas y especialistas plantean alternativas

Ante este panorama, el alcalde subrayó que la comuna trabaja en un plan para reorganizar el tráfico, el cual incluiría medidas para gestionar el paso de vehículos pesados. Precisó que, por el momento, no se contempla la implementación del sistema de “pico y placa”, aunque anticipó que pronto se anunciarán nuevas disposiciones que también afectarán otras arterias metropolitanas.

Sin embargo, algunos especialistas cuestionaron la posibilidad de imponer restricciones horarias a los camiones. Edwin Deteano, presidente de la fundación Transitemos, expresó su desacuerdo y afirmó que esta actividad opera de manera ininterrumpida.

“El transporte trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, nunca tiene descanso. Habría que aplicar pico y placa a los automóviles. Es una alternativa en la medida que vayamos promoviendo el transporte público”, añadió al citado medio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.