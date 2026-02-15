Abuelito cumplió 100 años y es declarado vecino ilustre de Carmen de la Legua: reveló cuál es el secreto de su longevidad

El alcalde del distrito confirió al homenajeado el título de “Vecino Ilustre” durante una celebración que incluyó obsequios y un pastel conmemorativo. | Foto: Andina

Una celebración poco habitual reunió a cuatro generaciones en el distrito de Carmen de la Legua-Reynoso. Don Benigno Gamboa Arana alcanzó el siglo de vida y lo hizo acompañado por hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, en una jornada donde la música y el baile formaron parte central del homenaje.

La comuna distrital organizó un reconocimiento especial por sus 100 años, convirtiéndolo oficialmente en “Vecino Ilustre”. El festejo se desarrolló frente a su vivienda, ubicada en la avenida Julio C. Tello, donde familiares, autoridades y vecinos participaron de una actividad que incluso motivó el cierre temporal de la vía para permitir la reunión.

Un siglo de vida entre Cusco y Carmen de la Legua

Benigno Gamboa nació el 13 de febrero de 1926 en Cusco, pero siendo adolescente decidió trasladarse al Callao en busca de oportunidades laborales. A los 17 años se instaló en Carmen de la Legua, distrito en el que formó su familia y desarrolló su vida profesional como trabajador textil.

El alcalde de esta localidad acudió al domicilio del homenajeado para entregarle obsequios y una torta conmemorativa. Durante la ceremonia protocolar, la autoridad edil destacó su permanencia en el distrito a lo largo de décadas y formalizó su distinción como uno de los vecinos más representativos de la localidad.

Conocido en su entorno como “Tío Beni”, el centenario celebró acompañado por ocho hijos, 21 nietos, 24 bisnietos y cuatro tataranietos. La reunión tuvo un ambiente festivo que incluyó presentaciones musicales impulsadas por el programa municipal “Tour de la Alegría”.

Don Benigno Gambio celebró junto a las 4 generaciones de su familia. Foto: Andina/difusión

El secreto para llegar a los 100 años, según el propio homenajeado

En medio del festejo, el nuevo “Vecino Ilustre” compartió lo que considera una de las claves para alcanzar los 100 años. Señaló que mantener hábitos alimenticios moderados ha sido parte de su rutina a lo largo del tiempo.

Entre los platos que más disfruta, mencionó el seco con fréjoles, el sudado de pescado y la parihuela, preparaciones tradicionales que suele acompañar con una copa de vino. Con buen ánimo y claridad al expresarse, sostuvo que esa combinación —comer con moderación y disfrutar de los alimentos— forma parte del secreto de su longevidad.

La celebración culminó con muestras de afecto de sus familiares y vecinos, quienes acompañaron al “Tío Beni” en una jornada que marcó su siglo de vida en el distrito que lo vio crecer y formar su extensa familia.

