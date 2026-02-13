HOYSuscripcion LR Focus

Adultos mayores renuevan sus votos tras más de 50 años juntos en emotiva ceremonia por San Valentín

Parejas que superan las cinco décadas de matrimonio celebraron el Día del Amor reafirmando su compromiso en una ceremonia que puso en valor la unión, la lealtad y el envejecimiento activo. Historias de trabajo compartido y compañerismo marcaron la jornada.

La actividad se realizó en el distrito de Lince. Foto: Thalia Gutiérrez
En tiempos donde las relaciones suelen ser efímeras, decenas de adultos mayores demostraron que el amor puede perdurar más de medio siglo. En el marco del Día de San Valentín, parejas con más de 50 años de matrimonio renovaron sus votos en una ceremonia cargada de emoción y recuerdos compartidos.

La actividad se realizó en el distrito limeño de Lince, donde familiares, vecinos y amigos se congregaron para acompañar a las parejas en este nuevo “sí, acepto”, que simbolizó décadas de convivencia, retos superados y proyectos construidos en conjunto.

Entre los protagonistas estuvieron Marcelo Poémape (76) y Clara Ríos (89), quienes llevan 47 años casados y han construido su vida alrededor de un taller de zapatería artesanal. Su historia es reflejo de cómo el esfuerzo conjunto puede convertirse en la base de un proyecto familiar sólido.

También destacó la historia de Damián Mendoza (79) y Rosa Gonzales (74), próximos a cumplir seis décadas de matrimonio. Su romance comenzó en un taller mecánico, donde ella le llevaba comida a diario. Desde entonces, cada 14 de febrero celebran no solo el Día del Amor, sino también el aniversario de una unión que ha resistido el paso del tiempo.

Durante la jornada, además de la renovación de votos matrimoniales, se desarrolló una feria donde los propios adultos mayores exhibieron productos elaborados en talleres de zapatería, bisutería, pintura y tejido, evidenciando que el envejecimiento activo también forma parte de su historia.

La ceremonia dejó una imagen poderosa: el amor no entiende de edades y puede fortalecerse con los años. En un contexto social donde las cifras de divorcio y rupturas aumentan, estas parejas se convierten en un recordatorio de que la comunicación, el respeto y la lealtad siguen siendo pilares vigentes.

