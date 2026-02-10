HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Alerta por radiación ultravioleta en el Perú: sobreexposición solar puede dañar la córnea y aumentar el riesgo de cataratas

Se recomienda el uso de lentes de sol con protección UV y sombreros para prevenir lesiones oculares graves. El grupo de mayor riesgo se encuentran agricultores y pescadores.

Alta exposición solar puede afectar la salud ocular de los peruanos.
Alta exposición solar puede afectar la salud ocular de los peruanos. | La República | Marco Cotrina

La fotoqueratitis, también conocida como queratitis actínica, es una afección ocular que se produce cuando la córnea recibe una exposición excesiva a la radiación ultravioleta (UV). Javier Cáceres del Carpio, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, explicó a La República que esta parte del ojo, al no contar con vasos sanguíneos, es especialmente vulnerable a este tipo de exposiciones UV.

El mes pasado, precisamente, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre altos índices ultravioletas en la costa (entre 8 y 14), sierra (12 y 18) y selva (9 y 14). Los niveles ubicados entre 8 y 10 se consideran dentro de la categoría “muy alta”, mientras que aquellos que alcanzan o superan el valor 11 pasan a ser clasificados como “extremadamente alta”, una condición que refleja una radiación solar de mayor intensidad.

¿Quiénes son los más vulnerables a sufrir a sufrir daños en la córnea?

Según señaló el doctor Cáceres, las personas más vulnerables a padecer daños en la córnea son aquellas que trabajan al aire libre. "Agricultores, pescadores, obreros, que trabajan sin ningún tipo de protección contra el sol. Ellos tienen más riesgo de sufrir la radiación ultravioleta". Mencionó que esta se intensifica con superficies reflectantes, como el agua, la arena o la nieve, lugares donde suelen trabajar algunos deportistas.

Además de la exposición solar directa, la córnea también puede dañarse por accidentes con fuentes artificiales de radiación ultravioleta, como las lámparas UV utilizadas para esterilización, que se comercializan libremente y pueden generar lesiones si se usan sin precaución.

El especialista advierte que, aunque una exposición ocasional sin protección puede causar solo irritación temporal, si es repetida y prolongada aumenta el riesgo de daños más serios. Entre las consecuencias asociadas a este problema se encuentran no solo la queratitis actínica, sino también el desarrollo de pterigión o “carnosidad”, cataratas y degeneración macular relacionada con la edad, enfermedades que afectan de manera progresiva la visión.

¿Cuáles son los síntomas de la queratitis actínica?

Los síntomas iniciales de la queratitis actínica incluyen ojo rojo, lagrimeo constante y fotofobia, es decir, una intolerancia marcada a la luz que obliga al paciente a cerrar o entrecerrar los ojos. La córnea es altamente sensible, por lo que la inflamación genera dolor y molestias importantes. Si no se trata a tiempo, la lesión puede dejarle cicatrices permanentes o incluso complicarse con infecciones y úlceras corneales.

Ante este escenario, el doctor Cáceres recomienda medidas preventivas simples pero fundamentales: usar lentes de sol con protección UV certificada, gorros o sombreros de ala ancha y evitar exposiciones prolongadas al sol sin protegerse, incluso si se trata de “solo una hora”. Al igual que el uso de bloqueador solar para la piel, la protección ocular debe convertirse en un hábito para reducir el riesgo de daños irreversibles en la visión.

