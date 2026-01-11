El melanoma, forma letal de cáncer de piel, tuvo 331.722 diagnósticos globales en 2022 y causó 58.667 muertes. En Perú se registraron 1.360 nuevos casos y 443 fallecidos el mismo año. | Composición LR | John Reyes

En Perú, el cáncer de piel muestra un avance sostenido en los últimos años. Solo en 2022 se registraron 1.360 nuevos diagnósticos de melanoma, con una tasa de 4 casos por cada 100.000 habitantes, casi idéntica al promedio mundial de 4,2.

Ese mismo año, 443 personas fallecieron por esta enfermedad y, desde entonces, entre 400 y 450 peruanos mueren cada año por melanoma, de acuerdo con cifras de GLOBOCAN. A ello se suma que en 2024 el país reportó más de 18.500 nuevos casos de cáncer de piel, en su mayoría carcinoma basocelular, una forma no melanoma menos agresiva, pero potencialmente peligrosa si no se trata a tiempo.

“El cáncer de piel es el más frecuente a nivel mundial y en Perú también hemos visto un incremento sostenido, sobre todo del carcinoma basocelular”, explica la dermatóloga Jhoann Aurich, del Hospital María Auxiliadora, uno de los establecimientos con mayor carga de pacientes en el sur de Lima. Los especialistas coinciden en que el verano no crea el cáncer, pero sí lo acelera, al intensificar la exposición a la radiación ultravioleta (UV).

A nivel global, el melanoma, aunque no es el tipo de cáncer de piel más común, sí es uno de los más letales. En 2022 se diagnosticaron 331.722 nuevos casos en el mundo, ubicándose en el puesto 17 de incidencia oncológica y en el puesto 22 de mortalidad, con 58.667 muertes registradas ese año.

Los trabajadores informales que venden productos en las calles quedan expuestos al sol. Foto: John Reyes / La República.

El sol peruano, más agresivo que el mito

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que el Índice de Radiación UV (IUV) ha superado los rangos habituales en costa, sierra y selva, con niveles que fluctúan entre 8 y 14 en la costa, 12 y 18 en la sierra —la zona más crítica por la altura— y 9 a 14 en la Amazonía. En Lima, el IUV ha alcanzado picos de 9 a 13 en distritos del norte y el este, y se mantiene “muy alto y extremo” en el centro y el sur de la capital. El horario de mayor peligro: entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Para el doctor Sebastián Salinas, vocero del Colegio Dermatológico del Perú, el problema empieza en la percepción. La gente sigue midiendo el daño solar por el enrojecimiento tras una quemadura inmediata. “Si no estoy rojito, entonces no me está haciendo daño. Ese es uno de los mitos más grandes y es falso”, dice Salinas. “El daño solar es acumulativo y se produce en todo momento en que estamos expuestos al sol sin protección adecuada”.

La dermatóloga Carmen Prada coincide. “Ningún bronceado es saludable si proviene directamente de la radiación o de cámaras de bronceado”, afirma. Y agrega que en Perú el melanoma suele aparecer en zonas poco visibles, especialmente en pacientes de la sierra: palmas de las manos y plantas de los pies. “Mucha gente no se da cuenta, entonces siempre hay que estar revisando las plantas de los pies, porque puede iniciar como una mancha muy negra, con cambios en el tiempo”.

Los expertos advierten que, incluso en días más ''nublados'', donde el sol intenso no aparece, el daño puede persistir debido a la resolana. Por ello, recomiendan a las personas mantenerse protegidas si estarán en la intemperie.

En el país, la cultura de la prevención recién empieza a tener prevalencia, según especialistas. Foto: John Reyes / La República.

Cómo protegerse: ¿el protector solar ideal?

Prada insiste en un consenso simple: “El mejor protector solar es el que se usa”. Pero no cualquiera usado de cualquier forma. Un buen bloqueador debe tener SPF mínimo de 30, y si es 50 o más, mejor, porque filtra hasta 97% de los rayos UVB, los más mutagénicos. También debe ser de amplio espectro, es decir, capaz de bloquear UVA, luz visible y radiación infrarroja, que generan manchas, arrugas y envejecimiento celular.

Aurich lo complementa desde la realidad del sistema público, donde el paciente suele llegar tarde por costo o mitos. “La información en el uso del protector solar es ambigua y débil. Por eso, cuando el paciente llega al hospital, lo primero que hacemos es enseñar el uso correcto”, explica. La recomendación: aplicarlo 30 minutos antes de salir, cubrir orejas, cuello, dorso de manos y labios, y reaplicar cada 2 o 3 horas, especialmente si hay sudor o contacto con agua, que puede retirar hasta 30% del producto.

Salinas añade que el cáncer no es solo una enfermedad de adultos mayores. “No es patrimonio solamente de las personas de edad más avanzada. Puede aparecer alrededor de los 30 años, como el melanoma. Por eso el chequeo de lunares debe empezar desde edad temprana”.

Los dermatólogos mencionan que el protector solar debe ser reaplicado, incluso si es de factor 100. Foto: John Reyes / La República.

Señales de alerta: cuando la piel “habla”

Los dermatólogos recomiendan el autoexamen mensual frente a un espejo grande, en casa, con calma. ¿Qué buscar?

Lunares asimétricos, que no se pueden dividir en dos mitades iguales.

Bordes irregulares, no redondeados.

Varios tonos de marrón o presencia de negro en una misma lesión.

Diámetro mayor a 6 mm o crecimiento visible con el paso de los meses.

Evolución sospechosa: formación de costra, sangrado, picazón o cambio rápido de forma o color.

En carcinoma basocelular, común en mayores, el signo clave es distinto: heridas o costras que no sanan por meses. “El pronóstico es curativo si lo detectamos a tiempo. Pero mientras más pasa el tiempo, el pronóstico empeora”, advierte Prada. “Si hay un lunar que cambia, pica o sangra, hay que ir al dermatólogo. No esperen”.

Los adultos mayores se encuentran dentro de la población de riesgo para el cáncer de piel. Foto: John Reyes / La República.

La prevención de los peruanos

Los dermatólogos advierten que el principal desafío es la detección temprana, ya que la cultura de prevención hacia el sol es relativamente nueva, y no todos los peruanos tienen el mismo acceso a la información y a la salud. Esto y otros factores propician que solo acudan a consulta médica cuando la enfermedad ya está muy avanzada.

''El cáncer sí es común, porque muchas veces de jóvenes no nos protegemos… Y a veces, cuando ya somos mayores, pues salen los lunares y manchas'', indica una señora a este medio. Otra mujer señala: ''Solo me pongo bloqueador, voy cada año al médico''. Una madre de familia manifestó que conoce la alta prevalencia del cáncer de la piel, mientras que un señor afirmó que el sol en Lima ''no es como en otros lugares'', por lo cual las personas ''deberían tomar conciencia en cuidarse y cuidar su piel''.

Además, la informalidad de los empleos en el Perú suma otra capa en la problemática. Un recorrido realizado por La República en el Centro de Lima evidenció que en la ciudad, vendedores, vigilantes y otros trabajadores como los llamados ''jaladores'' están expuestos a los rayos del sol. En algunos casos, no utilizaban la protección adecuada.

Pero la prevención también puede buscarse con ayuda de los expertos. La XXXII Campaña Nacional ‘Día del Lunar’, organizada por el Círculo Dermatológico del Perú junto al Minsa, EsSalud y clínicas privadas, realizará despistajes gratuitos de cáncer de piel del 26 de enero al 10 de febrero, con fecha central el domingo 1 de febrero, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en 55 sedes del país (35 en Lima y 20 en regiones). El objetivo es educar y detectar a tiempo lo que los ojos suelen pasar por alto.

El sol no es un villano inevitable, pero sí un riesgo que el país sigue subestimando. En un verano donde la radiación rompe récords en todo el territorio, la piel se convierte en el primer termómetro de una amenaza que empieza como mancha, lunar o costra, y que —como repiten los especialistas— puede salvar vidas si se mira, se entiende y se atiende a tiempo.

