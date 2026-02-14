HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Reniec habilita agentes automatizados en Lima y en varias regiones del Perú para tramitar actas y duplicado de DNI sin necesidad de hacer colas

Con esta iniciativa, el organismo busca descongestionar las sedes tradicionales y acercar los servicios de identificación de forma rápida, especialmente en la antesala de las elecciones generales de 2026.

Estos agentes automatizados están instalados en centros comerciales a nivel nacional.
Estos agentes automatizados están instalados en centros comerciales a nivel nacional.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) implementó una propuesta de agentes automatizados en la capital y en distintos puntos del país con la finalidad de que la ciudadanía tramite actas y duplicados de DNI. Esta iniciativa busca reducir considerablemente las largas esperas en las ventanillas convencionales.

¿En qué establecimientos de Lima se encuentran disponibles los agentes de la Reniec?

En Lima, estos módulos operan en concurridos centros comerciales como el Jockey Plaza, Open Plaza Angamos, Mall del Sur y Plaza Lima Sur, facilitando el acceso a los ciudadanos en puntos estratégicos de la capital.

Asimismo, están disponibles en sedes distritales de San Martín de Porres, Independencia, Jesús María, Barranca, Miraflores y Nicolás de Piérola. La presencia de varios agentes en puntos estratégicos del país refuerza la propuesta de la Reniec, que busca ampliar la cobertura y descentralizar la atención a la ciudadanía.

¿Cuáles son los agentes que están habilitados a nivel nacional?

En provincias, los ciudadanos pueden acceder a estos agentes en establecimientos como Megaplaza Chimbote y Megaplaza Ica, así como en oficinas ubicadas en Chiclayo, Piura, Trujillo, Iquitos, Huancayo, Arequipa y Cusco.

Además, los MAC de Ventanilla y Callao refuerzan esta red de atención descentralizada y amplían la cobertura del servicio en distintas regiones del país.

¿Qué otros trámites puedo realizar en los agentes automatizados?

La Reniec busca que la ciudadanía tenga diversas alternativas para ejecutar gestiones y procedimientos como copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio o defunción, duplicados del DNI, elección del lugar de recojo, rectificación de estado civil, renovación de certificado digital y desbloqueo del PIN del documento electrónico.

La gestión de cada uno de estos trámites se efectúa de manera rápida, con el objetivo de evitar costos adicionales por atención presencial. Por ello, a través de la validación con huella digital, la ciudadanía podrá utilizar plataformas como Yape, Págalo.pe o aplicaciones de banca digital como medio de pago. De esta manera, en solo 1 minuto y medio podrán obtener el documento con código QR y datos plenamente verificados, y se garantiza su validez oficial.

