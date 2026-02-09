La costa peruana registrará lluvias y sensación de bochorno en los próximos días
El Senamhi informó que fenómeno está vinculado al desplazamiento de nubosidad desde los Andes hacia el mar y al incremento de la humedad.
Las regiones de la costa peruana, desde Tumbes hasta Tacna, registrarán lluvias del 11 al 15 de febrero, según un reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) publicado este 9 de febrero. El organismo explica que este fenómeno está asociado al desplazamiento de nubosidad desde los Andes hacia el mar, así como al incremento de la humedad debido a la presencia de vientos del norte.
Lluvias de distinta intensidad
Las precipitaciones que se prevén son de ligera a moderada intensidad en la costa norte del país, que comprende Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y parte de Áncash.
En tanto, en la costa central (Lima y Callao, Áncash e Ica) y costa sur (Arequipa, Moquegua y Tacna), las lluvias serán de menor intensidad y de carácter intermitente y disperso, principalmente durante el atardecer, la noche y la madrugada.
Sensación de bochorno persistirá
Entre los episodios de lluvias, además, habrá intervalos con brillo solar, lo que podría generar una sensación de bochorno en varias zonas costeras, según indica el Senamhi.
La entidad afirma que continuará monitoreando e informando de forma oportuna sobre la evolución de las condiciones atmosféricas a nivel nacional, por lo que recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales.
