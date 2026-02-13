Sedapal anuncia corte de agua en 9 distritos de Lima el 14 de febrero: revisa si tu zona será afectada
La institución precisó que el restablecimiento será progresivo tras culminar las labores de reforzamiento en la red.
- Multa de S/ 3.800 por botar basura: Miraflores endurece sanciones en sus nueve playas tras cierre temporal de Agua Dulce
- Pequeño Adrián lleva más de 10 meses desaparecido en Tingo María: madre exige búsqueda de autoridades
En el Día de San Valentín, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) suspenderá de forma temporal el suministro en distintos sectores de Comas, San Juan de Lurigancho (SJL), Ate, Santa Anita, San Luis, San Borja, Santiago de Surco, Chorrillos y La Molina.
La empresa indicó que la interrupción se debe a trabajos programados de mantenimiento y mejora en la red de distribución, por lo que recomendó a los vecinos tomar previsiones y almacenar el recurso hídrico con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de restricción.
TE RECOMENDAMOS
FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Sedapal anuncia corte de agua de hasta 8 horas este viernes 13 de febrero en 3 distritos de Lima Metropolitana
Distritos que registrarán desabastecimiento de agua
Este sábado 14 de febrero, el corte se realizará desde las 10:30 de la mañana hasta las 8 de la noche, dependiendo del distrito afectado.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Comas (Sector 339)
Hora: De 12:00 pm. a 8:00 pm.
Zonas:
- P.J. Manco Inca
- A.H. Miguel Saldaña Reátegui
- A.H. Los Ángeles IV sector Comas
- A.H. Santiago Apóstol
- A.H. Vista Alegre del Carmen
- A.H. Nuevo Carmen Alto N° 2
- A.H. Jesús de Nazareth Zonal 2 Comas.
San Juan de Lurigancho
Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.
Zonas:
- Av. 9 de Octubre
- Av. Próceres de la Independencia
- Av. Tusilagos Este
- Av. Flores de Primavera
- Av. Los Jardines Oeste
- Av. Los Postes Este
- Av. Basadre Este
- Urb. Zarate
- Urb. Caja de Agua
- Urb. Chacarilla Otero
- Coop. Las Flores
- Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III
- Urb. San Carlos
- Asociación San Hilarión I y II
- Coop. La Huayrona I
- Urb. San Gabriel.
Ate
Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.
Santa Anita
Hora: De 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
San Luis (Sector 3)
Hora: De 10:30 a.m. a 04:30 pm.
San Borja (Sector 3)
Hora: De 10:30 a.m. a 04:30 pm.
Santiago de Surco
- Sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299
Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.
Chorrillos
- Sectores 91, 92 y 97
Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.
La Molina
Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.