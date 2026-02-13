HOYSuscripcion LR Focus

Sedapal anuncia corte de agua en 9 distritos de Lima el 14 de febrero: revisa si tu zona será afectada

La institución precisó que el restablecimiento será progresivo tras culminar las labores de reforzamiento en la red.

Corte de agua este 14 de febrero en 7 distritos de Lima.
Corte de agua este 14 de febrero en 7 distritos de Lima. | Foto: composición LR

En el Día de San Valentín, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) suspenderá de forma temporal el suministro en distintos sectores de Comas, San Juan de Lurigancho (SJL), Ate, Santa Anita, San Luis, San Borja, Santiago de Surco, Chorrillos y La Molina.

La empresa indicó que la interrupción se debe a trabajos programados de mantenimiento y mejora en la red de distribución, por lo que recomendó a los vecinos tomar previsiones y almacenar el recurso hídrico con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de restricción.

Distritos que registrarán desabastecimiento de agua

Este sábado 14 de febrero, el corte se realizará desde las 10:30 de la mañana hasta las 8 de la noche, dependiendo del distrito afectado.

Comas (Sector 339)

Hora: De 12:00 pm. a 8:00 pm.

Zonas:

  • P.J. Manco Inca
  • A.H. Miguel Saldaña Reátegui
  • A.H. Los Ángeles IV sector Comas
  • A.H. Santiago Apóstol
  • A.H. Vista Alegre del Carmen
  • A.H. Nuevo Carmen Alto N° 2
  • A.H. Jesús de Nazareth Zonal 2 Comas.

San Juan de Lurigancho

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.

Zonas:

  • Av. 9 de Octubre
  • Av. Próceres de la Independencia
  • Av. Tusilagos Este
  • Av. Flores de Primavera
  • Av. Los Jardines Oeste
  • Av. Los Postes Este
  • Av. Basadre Este
  • Urb. Zarate
  • Urb. Caja de Agua
  • Urb. Chacarilla Otero
  • Coop. Las Flores
  • Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III
  • Urb. San Carlos
  • Asociación San Hilarión I y II
  • Coop. La Huayrona I
  • Urb. San Gabriel.

Ate

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.

Santa Anita

Hora: De 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.

San Luis (Sector 3)

Hora: De 10:30 a.m. a 04:30 pm.

San Borja (Sector 3)

Hora: De 10:30 a.m. a 04:30 pm.

Santiago de Surco

  • Sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.

Chorrillos

  • Sectores 91, 92 y 97

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.

La Molina

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.

