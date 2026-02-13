Sedapal anuncia corte de agua en 9 distritos de Lima el 14 de febrero: revisa si tu zona será afectada

Corte de agua este 14 de febrero en 7 distritos de Lima. | Foto: composición LR

Corte de agua este 14 de febrero en 7 distritos de Lima. | Foto: composición LR

En el Día de San Valentín, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) suspenderá de forma temporal el suministro en distintos sectores de Comas, San Juan de Lurigancho (SJL), Ate, Santa Anita, San Luis, San Borja, Santiago de Surco, Chorrillos y La Molina.

La empresa indicó que la interrupción se debe a trabajos programados de mantenimiento y mejora en la red de distribución, por lo que recomendó a los vecinos tomar previsiones y almacenar el recurso hídrico con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de restricción.

Distritos que registrarán desabastecimiento de agua

Este sábado 14 de febrero, el corte se realizará desde las 10:30 de la mañana hasta las 8 de la noche, dependiendo del distrito afectado.

Comas (Sector 339)

Hora: De 12:00 pm. a 8:00 pm.

Zonas:

P.J. Manco Inca

A.H. Miguel Saldaña Reátegui

A.H. Los Ángeles IV sector Comas

A.H. Santiago Apóstol

A.H. Vista Alegre del Carmen

A.H. Nuevo Carmen Alto N° 2

A.H. Jesús de Nazareth Zonal 2 Comas.

San Juan de Lurigancho

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.

Zonas:

Av. 9 de Octubre

Av. Próceres de la Independencia

Av. Tusilagos Este

Av. Flores de Primavera

Av. Los Jardines Oeste

Av. Los Postes Este

Av. Basadre Este

Urb. Zarate

Urb. Caja de Agua

Urb. Chacarilla Otero

Coop. Las Flores

Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III

Urb. San Carlos

Asociación San Hilarión I y II

Coop. La Huayrona I

Urb. San Gabriel.

Ate

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.

Santa Anita

Hora: De 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.

San Luis (Sector 3)

Hora: De 10:30 a.m. a 04:30 pm.

San Borja (Sector 3)

Hora: De 10:30 a.m. a 04:30 pm.

Santiago de Surco

Sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.

Chorrillos

Sectores 91, 92 y 97

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.

La Molina

Hora: De 10:30 am. a 4:30 pm.