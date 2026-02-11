El corte de agua del viernes 13 de febrero se debe a trabajos de mantenimiento de Sedapal. | Foto: Oxfam Perú

El corte de agua del viernes 13 de febrero se debe a trabajos de mantenimiento de Sedapal. | Foto: Oxfam Perú

El Servicio de Alcantarillado y Agua Potable de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte del suministro este viernes 13 de febrero, el cual impactará a vecinos de tres distritos de la capital peruana. Comas, La Molina y San Juan de Lurigancho (SJL) figuran en la programación debido a la limpieza de reservorios y a problemas de presión en la red.

La entidad precisó que la restricción será temporal y recomendó a la población tomar precauciones. Los horarios varían según cada zona y, en algunos sectores, la interrupción se extenderá hasta por ocho horas.

TE RECOMENDAMOS ROSPIGLIOSI SIGUE CUIDANDO LAS ESPALDAS DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Corte de agua y horario confirmados por Sedapal

Comas (sector 346)

La suspensión se aplicará desde las 12:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. por trabajos de mantenimiento. Entre las áreas incluidas se encuentran:

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Villa Lastenia

Villa Ordóñez

Villa Santa Cruz

Vista Alegre (parcelas E, B, F y G)

Los Portales del Pinar

Tungasuca III etapa

Además de urbanizaciones como La Alborada, Las Garzas, Nuevo Sol El Pinar, El Paraíso, Parcela Ranchera, El Pinar y Santa Amelia. También figuran:

San Juan Bautista

Los Manantiales del Pinar

Chacra Cerro segunda etapa

Nuevo Amazonas

El Roble

Buena Ventura Valladares

María Teresa de Calcuta (parcela D)

Nuevo Sol II etapa (parcela H)

Villa Ávalos

Villa Izásiga.

La empresa indicó que estas labores buscan asegurar la calidad del abastecimiento.

La Molina

En este sector de Lima Este, la restricción comprenderá todo el distrito desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m., debido a baja presión en la red. Durante ese periodo no habrá distribución regular de agua potable.

San Juan de Lurigancho

El horario será el mismo para el populoso distrito. Las zonas alcanzadas incluyen:

Avenidas 9 de Octubre

Próceres de la Independencia

Tusilagos Este

Flores de Primavera

Los Jardines Oeste

Los Postes Este

Basadre Este

Urbanizaciones y cooperativas como Zárate, Caja de Agua, Chacarilla de Otero, Las Flores, San Silvestre, Violetas I, II y III, San Carlos, San Hilarión I y II, La Huayrona I y San Gabriel.

Sedapal recomienda tomar previsiones ante la restricción

La compañía exhortó a los vecinos a almacenar agua con anticipación y utilizarla con moderación mientras duren los trabajos. Estas acciones forman parte del mantenimiento periódico de la infraestructura.

Para conocer si una dirección específica está comprendida en la programación, los usuarios pueden revisar los canales oficiales de Sedapal y verificar el sector correspondiente.