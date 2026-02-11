Sedapal anuncia corte de agua de hasta 8 horas este viernes 13 de febrero en 3 distritos de Lima Metropolitana
La medida responde a labores programadas en la infraestructura y afectará tanto a urbanizaciones como a asociaciones de vivienda en distintos sectores de la capital.
El Servicio de Alcantarillado y Agua Potable de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte del suministro este viernes 13 de febrero, el cual impactará a vecinos de tres distritos de la capital peruana. Comas, La Molina y San Juan de Lurigancho (SJL) figuran en la programación debido a la limpieza de reservorios y a problemas de presión en la red.
La entidad precisó que la restricción será temporal y recomendó a la población tomar precauciones. Los horarios varían según cada zona y, en algunos sectores, la interrupción se extenderá hasta por ocho horas.
Corte de agua y horario confirmados por Sedapal
Comas (sector 346)
La suspensión se aplicará desde las 12:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. por trabajos de mantenimiento. Entre las áreas incluidas se encuentran:
- Villa Lastenia
- Villa Ordóñez
- Villa Santa Cruz
- Vista Alegre (parcelas E, B, F y G)
- Los Portales del Pinar
- Tungasuca III etapa
Además de urbanizaciones como La Alborada, Las Garzas, Nuevo Sol El Pinar, El Paraíso, Parcela Ranchera, El Pinar y Santa Amelia. También figuran:
- San Juan Bautista
- Los Manantiales del Pinar
- Chacra Cerro segunda etapa
- Nuevo Amazonas
- El Roble
- Buena Ventura Valladares
- María Teresa de Calcuta (parcela D)
- Nuevo Sol II etapa (parcela H)
- Villa Ávalos
- Villa Izásiga.
La empresa indicó que estas labores buscan asegurar la calidad del abastecimiento.
La Molina
En este sector de Lima Este, la restricción comprenderá todo el distrito desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m., debido a baja presión en la red. Durante ese periodo no habrá distribución regular de agua potable.
San Juan de Lurigancho
El horario será el mismo para el populoso distrito. Las zonas alcanzadas incluyen:
- Avenidas 9 de Octubre
- Próceres de la Independencia
- Tusilagos Este
- Flores de Primavera
- Los Jardines Oeste
- Los Postes Este
- Basadre Este
Urbanizaciones y cooperativas como Zárate, Caja de Agua, Chacarilla de Otero, Las Flores, San Silvestre, Violetas I, II y III, San Carlos, San Hilarión I y II, La Huayrona I y San Gabriel.
Sedapal recomienda tomar previsiones ante la restricción
La compañía exhortó a los vecinos a almacenar agua con anticipación y utilizarla con moderación mientras duren los trabajos. Estas acciones forman parte del mantenimiento periódico de la infraestructura.
Para conocer si una dirección específica está comprendida en la programación, los usuarios pueden revisar los canales oficiales de Sedapal y verificar el sector correspondiente.