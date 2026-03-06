HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo
Sigue EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     Sigue EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     Sigue EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     
Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV
Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV     Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV     Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV     
Cultural

Festival de teatro: los estrenos de ingreso libre en el FAE

La obra teatral de un grupo de artistas de Huancayo, una historia chilena en tiempos de dictadura y una puesta en escena de España son parte de la programación.

Escena de The Watching Machine.
Escena de The Watching Machine. | Difusión.

Las obras Atrapados, The Watching Machine y Estampida Humana tendrán funciones gratuitas como parte del Festival de Artes Escénicas (FAE). La primera es una puesta en escena procedente de Huancayo, escrita por María Teresa Zúñiga Norero y dirigida por Jorge Antonio Miranda Silva.

Atrapados ha sido descrita como “una reflexión sobre las cárceles que nos imponemos”. En esta obra del Grupo de Teatro Expresión de Huancayo, tres personajes se encuentran encerrados y transitan por diferentes momentos de incertidumbre, tratando de encontrar una salida. La puesta en escena se estrenará en Lima en el Gran Teatro Nacional.

TE RECOMENDAMOS

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 05/03/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Eduardo Adrianzén: "Las conquistas sociales nunca se dan por hechas"

lr.pe

En cuanto a las producciones internacionales, The Watching Machine es un celebrado unipersonal de la artista Macarena Recuerda Shepherd, de la compañía española del mismo nombre. En el escenario, vemos que la obra toma como referencia a ‘La máquina de mirar’, como se llamaba en el siglo XIX a los objetos que, a través de espejos y obturadores, podían crear ilusiones visuales. Macarena Recuerda Shepherd juega con la luz, las sombras y los reflejos “para experimentar qué es ilusión, qué es representación y qué es convención teatral”. The Watching Machine se presentará en el Teatro de la Universidad del Pacífico.

De otro lado, en la obra chilena Estampida Humana, escrita por Pablo Manzi y dirigida por Andreina Olivari, la Compañía Bonobo presenta tres historias relacionadas con la pérdida del sentido durante la dictadura. “Pensamos en la idea de los turbazos, hordas donde la gente, ya sea de forma espontánea o con un poco de organización, termina en un encuentro colectivo que está marcado por algún rasgo de violencia, pero, al mismo tiempo, de una necesidad de hacer algo en conjunto. Esa dicotomía es la que nos interesa”, dijo Manzi en Chile.

Otras actividades

La organización del FAE anunció para este jueves la charla ‘Teatralidad andina’ a propósito de la presentación del libro de Pilar Pedreza Tinkuy, que reúne fotografías de la fiesta de la Virgen del Carmen en Paucartambo.

Para el viernes anuncian un taller llamado ‘Públicos para las artes escénicas en la pospandemia’. El ingreso es libre previa inscripción en faelima.com/presenta/.

  • The Watching Machine. 11 y 12 de marzo en el Teatro de la Pacífico. El ingreso a las obras es con previo registro en Joinnus.
  • Atrapados. Este 9 y 10 de marzo en el Gran Teatro Nacional.
  • Estampida humana. 15 de marzo, 7.00 p. m., en el Gran Teatro Nacional.
Lo más visto
Lo último
El sueño de un feroz jabalí

El sueño de un feroz jabalí

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juan Reynoso hace mea culpa tras eliminación de Melgar en Copa Sudamericana, pero aclara: "Más eran los gritos de la gente que el peligro"

Israel confirma la destrucción del "búnker subterráneo" de Ali Jamenei en Irán

Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, propone aplicación de la eutanasia en el Perú

Cultural

…Y el oráculo de Pachacámac habló con Garcilaso, por Eduardo González Viaña

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Mario Bellatin por Mario Bellatin: “La matanza”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, propone aplicación de la eutanasia en el Perú

RMP sobre orden de revisar plazo de condenas de Vladimiro Montesinos: "Qué ganas de sacarlo en medio de la campaña"

Candidata a diputada Jessica Huamán propone lucha contra la anemia y fiscalización a los programas del Midis

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025