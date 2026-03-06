Festival de teatro: los estrenos de ingreso libre en el FAE

Las obras Atrapados, The Watching Machine y Estampida Humana tendrán funciones gratuitas como parte del Festival de Artes Escénicas (FAE). La primera es una puesta en escena procedente de Huancayo, escrita por María Teresa Zúñiga Norero y dirigida por Jorge Antonio Miranda Silva.

Atrapados ha sido descrita como “una reflexión sobre las cárceles que nos imponemos”. En esta obra del Grupo de Teatro Expresión de Huancayo, tres personajes se encuentran encerrados y transitan por diferentes momentos de incertidumbre, tratando de encontrar una salida. La puesta en escena se estrenará en Lima en el Gran Teatro Nacional.

En cuanto a las producciones internacionales, The Watching Machine es un celebrado unipersonal de la artista Macarena Recuerda Shepherd, de la compañía española del mismo nombre. En el escenario, vemos que la obra toma como referencia a ‘La máquina de mirar’, como se llamaba en el siglo XIX a los objetos que, a través de espejos y obturadores, podían crear ilusiones visuales. Macarena Recuerda Shepherd juega con la luz, las sombras y los reflejos “para experimentar qué es ilusión, qué es representación y qué es convención teatral”. The Watching Machine se presentará en el Teatro de la Universidad del Pacífico.

De otro lado, en la obra chilena Estampida Humana, escrita por Pablo Manzi y dirigida por Andreina Olivari, la Compañía Bonobo presenta tres historias relacionadas con la pérdida del sentido durante la dictadura. “Pensamos en la idea de los turbazos, hordas donde la gente, ya sea de forma espontánea o con un poco de organización, termina en un encuentro colectivo que está marcado por algún rasgo de violencia, pero, al mismo tiempo, de una necesidad de hacer algo en conjunto. Esa dicotomía es la que nos interesa”, dijo Manzi en Chile.

Otras actividades

La organización del FAE anunció para este jueves la charla ‘Teatralidad andina’ a propósito de la presentación del libro de Pilar Pedreza Tinkuy, que reúne fotografías de la fiesta de la Virgen del Carmen en Paucartambo.

Para el viernes anuncian un taller llamado ‘Públicos para las artes escénicas en la pospandemia’. El ingreso es libre previa inscripción en faelima.com/presenta/.