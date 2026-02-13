HOYSuscripcion LR Focus

Pastor peruano es denunciado por abuso de menores en Bolivia: Casa de la Mujer identifica a tres presuntas víctimas

Tras la exposición mediática del caso, a raíz de la denuncia en redes sociales, la justicia declaró el proceso en reserva.

Pastor peruano es denunciado por abuso de menores en Bolivia: Casa de la Mujer identifica a tres presuntas víctimas | Foto: LD.

El pastor peruano Marco Núñez del Arco, de la iglesia evangélica “Dios con nosotros”, enfrenta dos denuncias formales por presunto abuso sexual contra dos víctimas, quienes lo acusaron el 8 de enero por hechos que supuestamente ocurrieron cuando eran adolescentes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Tras ser citado por la Fiscalía para rendir su testimonio, el cura fue retenido al negarse a declarar.

Antes de su captura, rechazó públicamente los cargos y aseguró ser víctima de una campaña en su contra motivada por resentimientos y supuestos intentos de extorsión. No obstante, el Ministerio Público boliviano determinó su detención preventiva para garantizar su presencia durante las diligencias, mientras continúa el caso.

lr.pe

“Estoy convencido de que, además de tener una motivación personal y resentimiento, también hay situaciones extorsivas. Gente que está detrás de este proceso (…). He trabajado durante 14 años como pastor de adolescentes y nunca hubo una sola queja. Como profesor de secundaria, trabajé once años en el colegio ‘Dios es Amor’ y seis años en el colegio ‘Río Nuevo’, y nunca hubo una sola queja en mi contra”, declaró a los medios locales.

Según la organización Casa de la Mujer, una tercera presunta víctima ha sido incorporada al proceso. El juez Esteban Loza declaró el caso en reserva el 13 de febrero, por lo que solo las partes involucradas tendrán acceso al desarrollo de la investigación.

“La ley no tiene fuero ni privilegios. El hecho de que sea un pastor también debe ser sancionado de acuerdo con lo que establece la ley. Insto a todas las sobrevivientes a que denuncien”, sostuvo la autoridad.

Denuncia rechazada inicialmente

El 7 de diciembre, una de las jóvenes (28), lo acusó públicamente en redes sociales de haberla abusado cuando tenía 15 años y asistía a su iglesia. “Él comenzó a escribirme todos los días por celular. Ya no era una relación de pastor, porque luego me pidió que fuera su novia. Me buscaba en su auto deportivo a la salida del colegio, cuando yo estaba en la pre-promoción”, indicó en su denuncia, publicada por El Deber.

En la investigación inicial, la fiscal especializada en Delitos de Razón de Género, Margoth Vargas, rechazó el caso, alegando que no había suficientes indicios de responsabilidad penal para continuar con la demanda.

Tras ello, el acusado presentó ante un juez una demanda por prescripción de la acción penal, debido a que el supuesto hecho ocurrió hace 13 años, mientras la presunta víctima pedía justicia a través de sus redes sociales. Después del proceso, la joven sufrió depresión y fue internada en un hospital.

“A veces, la gente no entiende lo que significa ser víctima de manipulación por una autoridad espiritual, que en ese momento tenía la misión de proteger a quienes no podían defenderse”, mencionó la joven.

