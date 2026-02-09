HOYSuscripcion LR Focus

Keiko Fujimori y el rechazo de la gente una vez más | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Policía quita bengala y se burla de manifestantes durante protesta contra ''albergue'' de Milagros Jaúregui

Un plantón se llevó a cabo en el Ministerio de la Mujer en rechazo a las declaraciones de la congresista de Renovación Popular. Pese al incidente, 40 activistas continuaron alzando su voz.

El 9 de febrero, una manifestación frente al Ministerio de la Mujer en Perú generó tensiones tras las declaraciones de la congresista Milagros Jáuregui sobre abuso y embarazo de menores.
El 9 de febrero, una manifestación frente al Ministerio de la Mujer en Perú generó tensiones tras las declaraciones de la congresista Milagros Jáuregui sobre abuso y embarazo de menores. | La República. | John Reyes

Un tenso momento se registró la tarde de este 9 de febrero, durante una manifestación en el frontis del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en rechazo a las declaraciones de la parlamentaria Milagros Jaúregui, quien dirige un centro donde las menores víctimas de violencia sexual continúan con su gestación, y al incremento de casos de abuso contra niñas y mujeres.

Mientras se desarrollaba la protesta pacífica, un suboficial de segunda identificado como N. Cifuentes P., perteneciente a la comisaría Alfonso Ugarte, intervino para retirar una bengala de humo verde que portaba una de las participantes. Además, el oficial intentó protegerse de la turba ingresando al vehículo y se mofó de la situación con un gesto con el pulgar hacia arriba, mientras sonreía y veía que estaba siendo grabado.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El accionar del efectivo generó la inmediata reacción de las personas, quienes lo increparon por lo que consideraron una intervención innecesaria y provocadora. Pese al incidente, el plantón continuó con arengas y consignas, y alrededor de 40 activistas se quedaron a exigir respuestas frente a las palabras de la congresista de Renovación Popular y a la falta de medidas efectivas para erradicar las violaciones.

Activistas protestaron por el "albergue" de Jáuregui, señalando que revictimiza a niñas víctimas de violación. Foto: John Reyes / La República.

Activistas protestaron por el "albergue" de Jáuregui, señalando que revictimiza a niñas víctimas de violación. Foto: John Reyes / La República.

PUEDES VER: Casi 1.000 niñas en Perú fueron forzadas a ser madres en 2025 y hasta enero de este año ya van 40 casos reportados

lr.pe

''Albergue'' de Milagros Jáuregui causa indignación por revictimizar a niñas

La candidata a la reelección al Senado defendió públicamente la creación de su refugio denominado La Casa del Padre, proyecto de carácter religioso fundado junto a su esposo, Guillermo Aguayo. De acuerdo con sus declaraciones, el ''albergue'' acoge a niñas de entre 10 y 13 años que quedaron embarazadas producto de violaciones sexuales, algunas de ellas derivadas por el propio Ministerio de la Mujer y juzgados de familia.

Jáuregui sostuvo que ninguna de las menores “se ha arrepentido de dar a luz” y que en el albergue se les enseña a “amar el fruto de su vientre”. Además, afirmó que “la única víctima es el bebé” y que no debe percibirse al niño “como una maldición”, incluso cuando el embarazo sea consecuencia de una agresión sexual. El centro vendría operando desde hace 10 años.

Estas afirmaciones fueron duramente cuestionadas por las manifestantes, quienes advirtieron que, en un contexto de incremento sostenido de la violencia sexual, este discurso normaliza la impunidad de los agresores y desatiende la protección integral de las víctimas. Exigieron medidas de sanción contra la congresista.

El plantón se realizó este lunes en rechazo del ''albergue''. Foto: John Reyes / La República.

El plantón se realizó este lunes en rechazo del ''albergue''. Foto: John Reyes / La República.

PUEDES VER: Una violación sexual cada 40 minutos en Perú: el 2025 fue el año con más casos registrados

lr.pe

Intervienen centro dirigido por la congresista de Renovación Popular

Ante la polémica, el MIMP anunció este lunes la intervención del Hogar Refugio La Casa del Padre. A través de un comunicado difundido en la red social X, el sector informó que la medida busca verificar si el establecimiento —de gestión privada— cumple con los estándares de atención y protección integral establecidos por la normativa vigente.

“El MIMP viene actuando de manera sumaria para establecer si se cumplieron los estándares de atención y de protección integral, a fin de determinar las responsabilidades que correspondan ante cualquier vulneración de la normativa vigente, conforme al principio del interés superior del niño”, señala el pronunciamiento oficial.

El Ministerio se pronunció este lunes sobre las afirmaciones de la congresista. Foto: MIMP.

El Ministerio se pronunció este lunes sobre las afirmaciones de la congresista. Foto: MIMP.

La intervención se produjo luego de que la congresista asegurara que su centro opera bajo “supervisión permanente” del ministerio y que ha sido visitado en reiteradas ocasiones por autoridades del sector, quienes —según afirmó— habrían constatado la calidad de los servicios brindados.

Menor de 5 años cae desde el tercer piso de su vivienda en San Juan de Lurigancho: paramédicos atienden la emergencia

Menor de 5 años cae desde el tercer piso de su vivienda en San Juan de Lurigancho: paramédicos atienden la emergencia

LEER MÁS
Detienen a policía que disparó a hombre que intentó calmarlo durante discusión con su pareja en Los Olivos

Detienen a policía que disparó a hombre que intentó calmarlo durante discusión con su pareja en Los Olivos

LEER MÁS
Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

