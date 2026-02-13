Tras críticas, Ministerio Público reactivará fiscalías de Condorcanqui que fueron cerradas por falta de presupuesto
Luego de que el Ministerio Público cerró dos fiscalías especializadas en Río Santiago y El Cenepa por falta de presupuesto, ahora decidió reactivar ambas. También evaluará el retorno de los trabajadores despedidos. Según el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, funcionarán a partir del sábado 14 de febrero.
El Ministerio Público reactivará las dos fiscalías en Río Santiago y El Cenepa que fueron cerradas por falta de presupuesto, tras las críticas recibidas. También se evaluará el retorno de los trabajadores despedidos, así lo confirmó el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, Gilder Zapana Mayta.
Y es que estas unidades fueron desactivadas pese a que existen más de 800 casos de abuso sexual contra menores en la provincia.
“El señor fiscal de la Nación, doctor Tomás Aladino Gálvez, tomó hoy la decisión de reactivar las dos fiscalías en Río Santiago y El Cenepa. A partir de mañana estarán funcionando”, señaló a La República Gilde Zapana.
Asimismo, indicó que el Ministerio Público está evaluando el retorno de los trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) que fueron despedidos. “Posiblemente regresará todo el personal despedido, pero aún se está evaluando esa decisión”.
Cabe señalar que el desmantelamiento de estas unidades fiscales ponía en riesgo las investigaciones, ya que los casos podrían quedar impunes en una provincia con altos índices de violencia sexual. También estaba en peligro el funcionamiento de la Cámara Gesell de Condorcanqui, la primera de la provincia, debido a que dejaría a las víctimas sin profesionales especializados en el ámbito legal, psicológico y social.
Cifras aumentan
Las cifras siguen aumentando. En 2024 se registraron 93 casos de abuso sexual contra menores; en 2025, 87 casos; y, lamentablemente, en 2026 ya se ha reportado un caso, de acuerdo con la UGEL.
Las autoridades en Lima parece no importarles que en Condorcanqui, Amazonas, se registra, en promedio, seis denuncias al mes de abuso sexual contra menores.