Mauricio Garibello Medina fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión efectiva en 2011. | Foto: Composición LR/Caracol.

En 2009, una madre colombiana denunció ante la Fiscalía General de la Nación de su país al misionero de la iglesia anglicana de Bogotá, Mauricio Garibello Medina, por abusar sexualmente de su hijo de 9 años de edad en el barrio Los Laches, al sur de la ciudad.

“La denuncia fue presentada y en 2011 se emitió una condena de 13 años con 4 meses. Hasta ese momento, la Fiscalía me acompañó, pero luego de la condena no hubo más apoyo”, señaló la mujer.

Según el expediente policial, Garibello fue condenado por el Juzgado 32 de conocimiento de Bogotá por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años. Durante la audiencia, la juez que lo sentenció reveló que el abuso ocasionó en el niño una “notable perturbación mental”. Sin embargo, el sacerdote no se presentó al tribunal y fugó hacia el Perú, donde permaneció como misionero en una iglesia anglicana en Trujillo.

“No le importó ni sintió el menor respeto ni compasión hacia la víctima o la sociedad. Omitió el hecho de que, debido a su condición y supuesta vocación religiosa, se esperaba un mayor respeto por los niños, especialmente si se considera que también se desempeñaba como docente”, refirió la magistrada durante el juicio.

Fuga a Perú y reverendo en la Iglesia Anglicana de Trujillo

Tras la condena, Garibello fugó a Perú a principios de 2012, donde alcanzó el rango de reverendo diácono en Trujillo. Según medios colombianos, incluso hasta 2025 formó parte de una iglesia anglicana en dicha ciudad.

“Él está allá como si nada hubiera pasado. Lo veo dando la hostia, dictando la palabra de Dios, rodeado de niños. La verdad siento una tristeza enorme porque, ¿dónde está la justicia?”, expresó la madre de la víctima.

El sacerdote, quien figuraba en la lista de círculas rojas de Interpol y tenía una solicitud de extradición avalada por el gobierno peruano, fue capturado en Lima en 2018. No obstante, el proceso de traslado nunca se llevó a cabo, y las autoridades colombianas nunca explicaron las razones de la demora. El reverendo fue liberado poco después.

Prescripción de la Condena

En diciembre de 2025, la defensa de Garibello solicitó la prescripción de la condena, alegando que ya se había cumplido el tiempo correspondiente. A pesar de que nunca estuvo en prisión, el pedido fue aprobado por un juez.

