HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Sociedad

Sacerdote condenado por abuso en Colombia escapó al Perú y ejerció como diácono en Trujillo hasta 2025: registra orden de captura de Interpol

Fue detenido en 2018 en Lima y registraba una solicitud de extradición hacia Colombia, avalada por el gobierno peruano, pero dicha nunca se concretó su traslado. En diciembre de 2025, un juez aprobó la prescripción de su condena.

Mauricio Garibello Medina fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión efectiva en 2011.
Mauricio Garibello Medina fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión efectiva en 2011. | Foto: Composición LR/Caracol.

En 2009, una madre colombiana denunció ante la Fiscalía General de la Nación de su país al misionero de la iglesia anglicana de Bogotá, Mauricio Garibello Medina, por abusar sexualmente de su hijo de 9 años de edad en el barrio Los Laches, al sur de la ciudad.

“La denuncia fue presentada y en 2011 se emitió una condena de 13 años con 4 meses. Hasta ese momento, la Fiscalía me acompañó, pero luego de la condena no hubo más apoyo”, señaló la mujer.

TE RECOMENDAMOS

CONTRATACIONES BAJO LA LUPA, GU3RR4 LUNA - PORKY Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Según el expediente policial, Garibello fue condenado por el Juzgado 32 de conocimiento de Bogotá por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años. Durante la audiencia, la juez que lo sentenció reveló que el abuso ocasionó en el niño una “notable perturbación mental”. Sin embargo, el sacerdote no se presentó al tribunal y fugó hacia el Perú, donde permaneció como misionero en una iglesia anglicana en Trujillo.

“No le importó ni sintió el menor respeto ni compasión hacia la víctima o la sociedad. Omitió el hecho de que, debido a su condición y supuesta vocación religiosa, se esperaba un mayor respeto por los niños, especialmente si se considera que también se desempeñaba como docente”, refirió la magistrada durante el juicio.

PUEDES VER: Papa León XIV llegaría pronto al Perú: Robert Prevost visitaría nuestro país entre noviembre y diciembre de este año

lr.pe

Fuga a Perú y reverendo en la Iglesia Anglicana de Trujillo

Tras la condena, Garibello fugó a Perú a principios de 2012, donde alcanzó el rango de reverendo diácono en Trujillo. Según medios colombianos, incluso hasta 2025 formó parte de una iglesia anglicana en dicha ciudad.

“Él está allá como si nada hubiera pasado. Lo veo dando la hostia, dictando la palabra de Dios, rodeado de niños. La verdad siento una tristeza enorme porque, ¿dónde está la justicia?”, expresó la madre de la víctima.

El sacerdote, quien figuraba en la lista de círculas rojas de Interpol y tenía una solicitud de extradición avalada por el gobierno peruano, fue capturado en Lima en 2018. No obstante, el proceso de traslado nunca se llevó a cabo, y las autoridades colombianas nunca explicaron las razones de la demora. El reverendo fue liberado poco después.

Prescripción de la Condena

En diciembre de 2025, la defensa de Garibello solicitó la prescripción de la condena, alegando que ya se había cumplido el tiempo correspondiente. A pesar de que nunca estuvo en prisión, el pedido fue aprobado por un juez.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Clan del Golfo, cartel de Colombia, suspende negociación con Gustavo Petro tras su reunión con Donald Trump

Clan del Golfo, cartel de Colombia, suspende negociación con Gustavo Petro tras su reunión con Donald Trump

LEER MÁS
Científicos descubren un nuevo género de venado exclusivo de los Andes: habita en 4 países de América Latina, incluido Perú

Científicos descubren un nuevo género de venado exclusivo de los Andes: habita en 4 países de América Latina, incluido Perú

LEER MÁS
Cayó ‘Pitufo’, el narco colombiano que financiaba las rutas de la cocaína en la frontera con Perú

Cayó ‘Pitufo’, el narco colombiano que financiaba las rutas de la cocaína en la frontera con Perú

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía queda grave tras ser aplastado por dos buses de 'El Chino' luego de intervención en Independencia

Policía queda grave tras ser aplastado por dos buses de 'El Chino' luego de intervención en Independencia

LEER MÁS
Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

LEER MÁS
Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Altas temperaturas en la selva peruana: sensación de calor llegaría hasta los 39ºC en los próximos días, advierte Senamhi

Contraloría alerta riesgos de sobrecostos y retrasos en viaductos de la avenida Javier Prado

Miguel del Castillo deja de ser candidato a diputado por Primero la Gente: JEE acepta su renuncia

Sociedad

Altas temperaturas en la selva peruana: sensación de calor llegaría hasta los 39ºC en los próximos días, advierte Senamhi

Contraloría alerta riesgos de sobrecostos y retrasos en viaductos de la avenida Javier Prado

Viaja solo con tu DNI: estos 8 países permiten el ingreso de peruanos sin pasaporte ni visa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Miguel del Castillo deja de ser candidato a diputado por Primero la Gente: JEE acepta su renuncia

Billie Eilish en los Grammy 2026: "Nadie es ilegal en tierras robadas"

Monseñor Carlos García: “Ojalá el Señor tenga misericordia y nos dé candidatos que necesita el Perú para un gobierno sano”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025