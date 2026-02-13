HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Intervienen a familia acusada de captar y explotar sexualmente a adolescentes en Arequipa

Uno de los detenidos usaba a un menor de 14 años para atraer a sus víctimas. La investigación está a cargo de la Divincri y la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas.

Hay tres adultos detenidos y un menor retenido. Foto: PNP
Hay tres adultos detenidos y un menor retenido. Foto: PNP

Integrantes de una familia habrían conformado un clan dedicado, presuntamente, a captar adolescentes para explotarlos sexualmente en la ciudad de Arequipa. Tras varios meses de investigación, agentes de la Divincri desarticularon a la presunta banda criminal denominada “Los Balcorneros del Misti”, investigada por los delitos de trata de personas y tenencia ilegal de armas.

La intervención se realizó la tarde del jueves 12 de febrero en el distrito de Alto Selva Alegre, donde fueron detenidas tres personas. Las diligencias se iniciaron tras la denuncia de un menor de edad, quien habría sido víctima de trata. El caso es investigado por las Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (Fistrap), en coordinación con la Divincri y Ministerio Público.

Usaban a menor para atraer a sus víctimas

Según la Policía, el padrastro de un adolescente de 14 años habría incitado al menor a actuar como “captador” de víctimas. El adolescente, presuntamente contactaba a otros menores mediante juegos virtuales y redes sociales para atraerlos.

El padrastro también es investigado por el presunto delito de robo agravado. En tanto, el adolescente quedó retenido conforme a ley.

Flagrancia y hallazgo de armas

Durante los allanamientos en dos inmuebles de Alto Selva Alegre, la Policía detuvo en flagrancia a tres personas por el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte ilegal de armas y municiones.

En los predios se encontró un revólver de cañón corto, ocho cartuchos de diferentes calibres, munición Magnum, herramientas metálicas (cinceles y ganzúas), placas vehiculares duplicadas con la numeración “V7G-183”, radios de comunicación, 27 memorias USB y ocho micro SD.

Las personas detenidas fueron identificadas como Anette Salas Casecres (32), Juan Antonio Mamani Mamani (46) y Hilda Merma Cáseres (57). Según el coronel Percy Torres, jefe de la Divincri, los implicados fueron puestos a disposición del Departamento de Robos para continuar con las diligencias, bajo conocimiento del Ministerio Público.

