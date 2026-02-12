Incautan 554 réplicas de armas de fuego que eran un riesgo potencial

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) mediante un control aduanero logró la incautación de 515 réplicas de armas de fuego, municiones y accesorios que no cumplían con la normatividad vigente en materia de importación y comercialización.

Estas acciones tienen como propósito fortalecer la protección del orden económico y la seguridad ciudadana, evitando que este tipo de elementos sean distribuidos o utilizados de manera ilegal en el país.

TE RECOMENDAMOS ROSPIGLIOSI SIGUE CUIDANDO LAS ESPALDAS DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Fuentes ese organismo revelaron que incautaron en los últimos siete días 371 réplicas de armas de fuego que habían ingresado al país por la frontera norte; y que fueron intervenidas en diferentes vehículos de transporte de pasajeros y carga para, presuntamente, darle uso ilegal.

La primera acción se dio el pasado 4 de febrero en el Puesto de Control Carpitas, en Tumbes, donde se intervino el vehículo carguero de la empresa Shalom, con destino final a la ciudad de Lima, en el cual se ubicó una caja con dirección de la ciudad de Trujillo, hallándose ochenta réplicas de armas de fuego tipo Glock.

Asimismo, el último 10 de febrero, personal de la sección de Acciones Operativas del Puesto de Control Carpitas, gracias al trabajo articulado y seguimiento de los equipos de la Intendencia de Aduanas Tumbes, intervino a tres pasajeros, quienes fueron los remitentes de anteriores envíos con las réplicas de armas de fuego tipo Glock.

La intervención se realizó en el salón del bus El Dorado, que cubría la ruta Tumbes – Trujillo. Durante la verificación del equipaje de los pasajeros, se hallaron 184 réplicas de armas de fuego, distribuidas en varias mochilas y bolsos.

El hecho fue comunicado al representante del Ministerio Público que dispuso la intervención preventiva de los pasajeros y la incautación de las réplicas.

Este hallazgo corresponde a la sexta intervención de este tipo en esta parte del país, elevando el total hallado a 515 réplicas de armas de fuego, las cuales, sumadas a otras acciones en el norte y Lima, llegan a 554 réplicas intervenidas.

Estas acciones responden a la intensificación de controles a fin de detectar mercancías de contrabando que puedan ser utilizadas por organizaciones criminales, coadyuvando a la seguridad de nuestro país.

Estas acciones revisten especial importancia, ya que la venta irregular de este tipo de elementos representa un riesgo potencial para la seguridad ciudadana y constituye una infracción a la legislación aduanera y de control de armas.