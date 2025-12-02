Sentencian a sujeto por posesión de armas a más de seis años de cárcel

Durante seis años y seis meses estará recluido Pedro Alfredo Villegas La Barrera en el penal de El Milagro, así lo ordenaron las magistradas del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, tras aceptar el acuerdo de conclusión anticipada arribado ante la comisión del delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

A Villegas La Barrera lo capturó personal policial, el pasado 12 de febrero, cuando transitaba de manera sospechosa por las inmediaciones de la urbanización Palermo. Al notar la presencia de los efectivos, intentó darse a la fuga sin éxito.

En el registro de la mochila que llevaba consigo, se le halló un revólver y cuatro municiones, los cuales transportaba sin contar con la autorización correspondiente, por lo que fue llevado a la comisaría para las diligencias respectivas.

Luego de aceptar su responsabilidad, las juezas de la Corte de La Libertad lo sentenciaron a prisión efectiva, así como le fijaron el pago de tres mil soles y 154 días multa, a favor del Estado, y ordenaron su inhabilitación para obtener licencia o volver a usar un arma de fuego.