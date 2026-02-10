HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Sociedad

Taxista fue arrastrado por combi en Chorrillos hasta terminar debajo de una mototaxi y sobrevive: "Pensé en tirarme"

El vehículo implicado carecía de SOAT y se desconoce a su propietario. Actualmente, la víctima enfrenta dificultades económicas para cubrir sus gastos médicos.

El conductor afectado solicita el apoyo de las autoridades para volver a trabajar
El conductor afectado solicita el apoyo de las autoridades para volver a trabajar | Composición LR | Buenos Días Perú

Bryan, quien trabaja como taxista, sufrió múltiples lesiones luego de ser arrastrado 6 cuadras por una combi hasta quedar debajo de una mototaxi en la urbanización Delicias de Villa, en Chorrillos. Pese a la gravedad del hecho, el agraviado logró sobrevivir tras ser trasladado al hospital María Auxiliadora.

Según su testimonio, observó que la combi venía colisionando con otros vehículos, por lo que se acercó al conductor para exigirle que se detuviera. "Yo me acerqué a hablar con él y el señor me tiró el carro", sostuvo en Buenos Días Perú. En ese momento, un bus se aproximaba por detrás y la única alternativa de Bryan para evitar ser atropellado fue sujetarse de la puerta del vehículo.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO REAPARECE Y BAD BUNNY HACIENDO HISTORIA EN EL SUPER BOWL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Combi 'San Juanito' es atacada a balazos y su conductor resulta herido en Chorrillos

lr.pe

Arrastrado por varias cuadras

Desde entonces, el chofer aceleró de forma abrupta y continuó embistiendo a otros autos durante el trayecto, mientras Bryan permanecía aferrado a la puerta del copiloto. El afectado indicó que gritó al conductor para que se detuviera en todo momento. No obstante, la unidad siguió su marcha entre peatones y automóviles.

"Había personas en la pista que se apartaban y corrían. Pensé en tirarme", relató. En medio del caos, la combi impactó contra una mototaxi y Bryan cayó a consecuencia del golpe. Aunque logró sobrevivir, resultó con varias heridas que le impiden continuar con su labor. "Todo me duele. Para dormir tengo que tomar como tres pastillas", afirmó.

PUEDES VER: Taxista herido embiste a delincuente que intentó asaltarlo y lo lanza a una zanja en Chorrillos

lr.pe

Nadie se hizo cargo de los gastos

De acuerdo con el agraviado, el vehículo implicado no contaba con SOAT y su atención médica fue cubierta por el seguro de la mototaxi afectada. "Yo soy chofer de taxi, pero ahorita no puedo seguir trabajando", lamentó.

Además, señaló que depende del apoyo de sus familiares y amistades mientras afronta los gastos con sus propios recursos. También indicó que acudió a la comisaría de Mateo Pumacahua para presentar la denuncia, pero hasta ahora no ha recibido una respuesta clara. "No me llaman ni me informan quién es el chofer (de la combi)", sostuvo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Cerrarán playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero por acumulación de basura: "No se ha logrado el cambio"

Cerrarán playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero por acumulación de basura: "No se ha logrado el cambio"

LEER MÁS
Alcalde de Chorrillos ratifica cierre de playa Agua Dulce este domingo 15 y advierte: “Se analizará la posibilidad de mantenerlo”

Alcalde de Chorrillos ratifica cierre de playa Agua Dulce este domingo 15 y advierte: “Se analizará la posibilidad de mantenerlo”

LEER MÁS
Combi 'San Juanito' es atacada a balazos y su conductor resulta herido en Chorrillos

Combi 'San Juanito' es atacada a balazos y su conductor resulta herido en Chorrillos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Auto se desvía y atropella a hombre que esperaba para cruzar en la av. Javier Prado: cámaras grabaron el hecho

Auto se desvía y atropella a hombre que esperaba para cruzar en la av. Javier Prado: cámaras grabaron el hecho

LEER MÁS
Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Taxista fue arrastrado por combi en Chorrillos hasta terminar debajo de una mototaxi y sobrevive: "Pensé en tirarme"

José Jerí anuncia que Plan Nacional de Seguridad será presentado el jueves 12 de febrero tras casi un mes de retraso

Gianluca Lapadula es el protagonista del ampay de Magaly Medina: futbolista habría besado a mujer que no es su esposa en fiesta

Sociedad

Temblor HOY, 10 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Reniec lanza campaña en SJL y entrega DNI electrónico sin costo hasta el 27 de febrero

Moquegua avanza con el Z Park, el parque temático inspirado en Dragon Ball Z que costará S/26 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fuerza Popular y APP son incluidos en investigación por presunto mal uso de franja electoral

Poder Judicial conforma comisión para reforma del sistema de justicia

Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025