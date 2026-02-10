Taxista fue arrastrado por combi en Chorrillos hasta terminar debajo de una mototaxi y sobrevive: "Pensé en tirarme"
El vehículo implicado carecía de SOAT y se desconoce a su propietario. Actualmente, la víctima enfrenta dificultades económicas para cubrir sus gastos médicos.
Bryan, quien trabaja como taxista, sufrió múltiples lesiones luego de ser arrastrado 6 cuadras por una combi hasta quedar debajo de una mototaxi en la urbanización Delicias de Villa, en Chorrillos. Pese a la gravedad del hecho, el agraviado logró sobrevivir tras ser trasladado al hospital María Auxiliadora.
Según su testimonio, observó que la combi venía colisionando con otros vehículos, por lo que se acercó al conductor para exigirle que se detuviera. "Yo me acerqué a hablar con él y el señor me tiró el carro", sostuvo en Buenos Días Perú. En ese momento, un bus se aproximaba por detrás y la única alternativa de Bryan para evitar ser atropellado fue sujetarse de la puerta del vehículo.
Arrastrado por varias cuadras
Desde entonces, el chofer aceleró de forma abrupta y continuó embistiendo a otros autos durante el trayecto, mientras Bryan permanecía aferrado a la puerta del copiloto. El afectado indicó que gritó al conductor para que se detuviera en todo momento. No obstante, la unidad siguió su marcha entre peatones y automóviles.
"Había personas en la pista que se apartaban y corrían. Pensé en tirarme", relató. En medio del caos, la combi impactó contra una mototaxi y Bryan cayó a consecuencia del golpe. Aunque logró sobrevivir, resultó con varias heridas que le impiden continuar con su labor. "Todo me duele. Para dormir tengo que tomar como tres pastillas", afirmó.
Nadie se hizo cargo de los gastos
De acuerdo con el agraviado, el vehículo implicado no contaba con SOAT y su atención médica fue cubierta por el seguro de la mototaxi afectada. "Yo soy chofer de taxi, pero ahorita no puedo seguir trabajando", lamentó.
Además, señaló que depende del apoyo de sus familiares y amistades mientras afronta los gastos con sus propios recursos. También indicó que acudió a la comisaría de Mateo Pumacahua para presentar la denuncia, pero hasta ahora no ha recibido una respuesta clara. "No me llaman ni me informan quién es el chofer (de la combi)", sostuvo.
