Delincuente disfrazado de repartidor incendia combi en Chorrillos: ataque quedó grabado en cámaras

El propietario aseguró que no había recibido amenazas previas y sospecha que el ataque podría tratarse de una equivocación. La unidad valorizada en más de 10,000 soles quedó totalmente destruida.


Agraviado piensa que se equivocaron de objetivo. Créditos: Silvana Quiñónez / La República.
Agraviado piensa que se equivocaron de objetivo. Créditos: Silvana Quiñónez / La República.

La madrugada de este miércoles 11 de febrero, un sujeto disfrazado de repartidor de delivery incendió una combi estacionada en plena vía pública, en la avenida Perú, en el distrito de Chorrillos.

Cerca de las 3:30 de la mañana, cámaras de seguridad registraron el momento en que el delincuente, a bordo de una motocicleta, se acerca a la unidad y arroja un líquido inflamable; en cuestión de segundos, el vehículo quedó envuelto en llamas. Tras provocar el incendio, el sujeto escapó rápidamente con rumbo desconocido.

El claxon de la combi comenzó a sonar de manera repentina, lo que alertó a los vecinos y al propietario del vehículo, quien vive frente al lugar donde ocurrieron los hechos. Gracias a la rápida intervención de los residentes, el fuego pudo ser controlado antes de que alcanzara a otros vehículos estacionados cerca, evitando una tragedia mayor.

Propietario afectado niega ser víctima de extorsión

En diálogo con La República, el propietario —cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad— se mostró consternado y sorprendido por lo ocurrido. Aseguró que no había recibido amenazas antes ni después del ataque.

“Me sorprende porque en ningún momento he tenido ninguna clase de mensaje extorsivo o alguien ha venido a mi casa pidiendo que pague un cupo”, declaró.

El afectado explicó que la combi era utilizada para diligencias personales y trabajos particulares, mas no para transporte público. Por ello, considera que el atentado podría tratarse de una equivocación, ya que en la zona también se estacionan vehículos dedicados al traslado de pasajeros.

“Creo que hubo una equivocación en cuanto a mi persona. Yo no sufro de amenazas de extorsión. Aparte de eso, no gano grandes cantidades de dinero o soy empresario para que me pidan pagar algún cupo”, añadió.

Vehículo quedó totalmente calcinado

El incendio dejó la unidad completamente inservible. Según indicó el propietario, la pérdida supera los 10,000 soles, monto que representa su herramienta de trabajo.

Asimismo, reveló que hace dos meses renunció a su empleo en una empresa de transporte debido a amenazas de extorsión contra dicha compañía.

“Hace dos meses renuncié a mi trabajo en una empresa de transporte porque estaba siendo extorsionada y yo, por temor a que me pase algo y dejar sin cuidado a mi familia, decidí renunciar. Hoy el país atraviesa una ola de extorsiones a todas las empresas. En las empresas donde yo he estado siempre ha habido extorsión y por eso me he retirado, por temor a ser víctima de un atentado”, relató.

Pedido a la autoridades

Finalmente, el afectado pidió mayor compromiso por parte de las autoridades para esclarecer el caso y enfrentar la creciente ola de violencia.

“A la Policía solo le pido que ponga un poco más de empeño a su trabajo. Nosotros necesitamos de ellos. No decir solamente ‘vamos a investigar y te llamamos’, pero después nunca se comunican”, manifestó.

El caso ya es investigado por la Policía Nacional, mientras los vecinos de la zona expresan su preocupación ante un nuevo hecho de violencia registrado en el distrito.

